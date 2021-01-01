رابط التقديم في وظائف ديوان وزارة الداخلية عبر أبشر توظيف

وظائف ديوان وزارة الداخلية الخاصة بالإدارة العامة للقبول المركزي للشئون العسكرية، أعلنت اليوم الوزارة عن فتح باب التسجيل والقبول بوظائف ديوان وزارة الداخلية الجديدة من خلال رتب محددة وهي رتبة عريف ورتبة جندي ورتبة جندي أول، علي أن يكون المتقدمين لوظائف ديوان وزارة الداخلية من الرجال فقط، وقد تم تحديد عدة تخصصات لجميع الأفراد الراغبين في التسجيل الي الوظائف المعلنة من خلال عدة شروط يجب توافرها علي الجميع، وتوضحياً للجميع إليكم شروط وتخصصات التسجيل في وظائف ديوان وزارة الداخلية.

وظيفة عريف: علي أن يكون من حاصلي دبلوم عامين فأكثر، علي أن يتم العمل في هذه التخصصات:

شبكات الحاسب الآلي. حاسب آلي. دعم فني خاص للحاسب الآلي. تخصص نظم معلومات. تخصص نظم معلومات إدارية. تخصص إدارة موارد بشرية. تخصص إدارة مالية. تخصص تصميمات جرافيكس. تخصص محاسبة. تخصص قانون. تخصص لغة عربية.

وظيفة جندي أول: علي أن يكون من حاصلي شهادة الثانوية العامة، ويجب أن يكون من الحاصلين علي دورة تدريبية في مجال الحاسب الآلي أو الشبكات الخاصة بالحاسب الآلي أو تبريد وتكييف أو محركات ومركبات أو بتقنية المعلومات.

وظيفة جندي: أن يكون من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون جميع المتقدمين للوظائف من حاملي الجنسية السعودية.

أن يتسم المتقدم للوظائف بحسن الخلق والسمعة الجيدة وحسن السلوك.

ألا يكون المتقدم للوظائف متزوجاً من غير سعودية.

وفق قرار اللجنة الطبية يجب أن يكون الوزن مناسباً للطول.

ألا يكون قد سبق للمتقدم بأي عمل تابع للخدمة العسكرية أو بأي جهة حكومية.

توافر المؤهلات العلمية والفنية المطلوبة لجميع الوظائف المعلنة.

التخصصات والمؤهلات المطلوبة لوظائف ديوان وزارة الداخليةشروط التقديم في وظائف ديوان وزارة الداخليةرابط التقديم في وظائف ديوان وزارة الداخلية السعودية

يبدأ التقديم في وظائف ديوان وزارة الداخلية من يوم السبت الموافق 18/5/1442 وحتي يوم الخميس الموافق 23/5/1442، علي أن يتم التسجيل بوظائف ديوان وزارة الداخلية من خلال بوابة أبشر التوظيف وذلك لجميع الأفراد الراغبين في التسجيل.