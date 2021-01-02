يبحث عدد كبير من الرجال والسيدات عن وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية للتقديم إلى هذه الوظائف والالتحاق بوظيفة مناسبة ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني 41 وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد الطائف ووظائف في مستشفى الملك فهد المتواجدة في مدينة جدة ووظائف في مستشفى الأمير سلطان المتواجدة في المدينة المنورة، وجميع هذه الوظائف متاحة لجميع الحاصلين على شهادة البكالوريوس.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

هناك العديد من التخصصات المطلوبة والتي يمكنك التقديم عليها من خلال رابط التقديم وإرسال البيانات الخاصة بك وأهم التخصصات المطلوبة للعمل هي:

مطلوب نائب أول جهاز هضمي ومناظير وتحتاج هذة الوظيفة الي شخص متوسط الخبرة يمتلك خبرة لا تقل عن عامان.

اخصائي نطق وتخاطب وتحتاج هذة الوظيفة الي خبرة من 2 – 20 سنة خبرة وان يكون المستوي المهني متوسط.

اخصائي عناية مركزة قلب أطفال في مستشفي الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

أخصائي قسطرة قلب مستشفي الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

اخصائي علاج طبيعي (مطلوب 10 موظفين فقط).

مطلوب 5 اخصائي أطراف صناعية.

عدد 6 موظفين اخصائي علاج وظيفي.

مطلوب طبيب اخصائي أول نساء وولادة.

مطلوب طبيب اخصائي أذن وأنف وحنجرة.

مطلوب عدد 3 موظفين فني أشعة علاجية.

ممرض قانوني 2 العناية المركزة لحديثي الولادة.

طبيب نائب – جراحة التجميل و وحدة الحروق.

طبيب نائب جراحة أوعية دموية.

استشاري عناية مركزة للأطفال.

مطلوب عدد 12 موظف قابلة قانونية.

أخصائي تصوير اشعة قلب.

أخصائي تخدير قلب.

أخصائي امراض قلب.

أخصائي علاج تنفسي.

أخصائي نساء وولادة.

استشاري طب الطوارئ.

أوضحت الإدارة انه يمكن لجميع الراغبين في التقديم للحصول على العمل التقديم من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وسوف يبدأ الموقع في استقبال لتقديمها بداية من يوم 31 ديسمبر 2020 وسوف يستمر لمدة 15 يوم على أن ينتهي موعد التقديم يوم 14 يناير 2021 لذلك اما الجميع فرصة كبيرة للتعيين في مستشفيات القوات المسلحة والحصول على وظيفة مميزة في التخصص الخاص بهم، ويشترط أن يكون المتقدمين حاصلين على شهادة بكالوريوس.

يمكن لجميع الراغبين في التقديم إلى هذه الوظائف والاستعلام عنها الدخول إلى موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة والتقديم علي التخصص الخاص بك والاستعلام عن جميع تفاصيل الوظيفة والمهارات والخبرة المطلوبة وأيضا معرفة المستشفى التي تحتاج إلى التخصص الخاص بك.