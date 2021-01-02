رابط التقديم لوظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وأهم الشروط

يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة عن وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض، وذلك بعدما أعلن المركز الحكومي عن توفر 22 وظيفة متنوعة ما بين وظائف “إدارية وأمنية، تقنية، مساندة” بالمقر التابع له بمدينة الرياض، ومن بين تلك الوظائف لا تتطلب الخبرة من حملة الكفاءة والدبلوم والثانوية والبكالوريوس فأعلى على عدد من المسميات.

وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

وأعلن المركز الوطني عن العديد من الشروط الهامة التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف، والتي من أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، على أن يتوفر فيه المهارات المطلوبة بحسب المسمى الوظيفي المتقدم عليه، والمؤهلات المطلوبة للوظيفة، ومن أهم المسميات للوظائف المطلوبة:

كاتب تقني.

مصمم جرافيك أول.

دعم فني.

محلل بيانات.

مطوّر.

مهندس شبكات.

أخصائي نظم تعليمية.

مشرف صيانة.

مراقب جودة أعمال.

مشرف أمن وسلامة.

كاتب محتوى.

موظف أمن.

سكرتير تنفيذي.

مدير مالي.

موظف استقبال.

أخصائي تدريب وتوعية.

أخصائي مشتريات.

مصمم تجربة المستخدم.

مدير إدارة تطوير الأعمال.

سائق.

أخصائي توظيف.

مدير إدارة المراجعة الداخلية.

أهم التخصصات

التخصصات المطلوبة للوظائف التي أعلن عنها المركز الوطني بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى:

التربية.

الأدب الإنجليزي

تقنيات التعليم.

هندسة حاسب.

نظم المعلومات الإدارية.

المحاسبة المالية.

تقنية المعلومات.

الإحصاء، المحاسبة الإدارية.

الإدارة المالية.

العلاقات العامة.

القانون. هندسة شبكات

التصميم الجرافيكي.

السكرتارية التنفيذية.

الموارد البشرية.

علوم الحاسب.

إدارة الأعمال.

الإدارة المكتبية.

الاقتصاد.

الإعلام.

نبذه عن المركز

تأسس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بقرار من مجلس الوزراء السعودي، بهدف أن يكون جهة مستقلة الهدف منها تعزيز الثقة في جميع برامج التعليم الإلكتروني، وذلك مع قيادة عمليات الابتكار وفق رؤية المملكة العرية السعودية في 2030، والتي تهدف إلى النمو الاقتصادي والتعليمي في جميع مناحي الحياة والتحول الرقمي في التعليم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في الحصول على وظائف المركز الوطني الإلكتروني، الدخول إلى موقع وظائف المركز الوطني للتعليم، والتعرف على كافة الشروط الواجب توافرها في المتقدم لجميع الوظائف السابقة، وبعد قراءة الشروط والتأكد من أنها تنطبق عليه، يقوم بتعبئة الطلب من خلال الدخول عبر الرابط السابق، حيث أن التقديم متاح الآن.