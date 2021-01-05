نتائج مكافحة المخدرات 1442 القبول المبدئي عبر منصة ابشر توظيف jobs.sa

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات 1442 عبر منصة أبشر التوظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 5 يناير 2021م عن إطلاق نتائج القبول المبدئي للمتقدمين لشغل وظائف المخدرات 1442.

حيث كان قد تم الإعلان عن وظائف شاغرة بقطاع المخدرات للتعيين بعد الإعلان عن نتائج القبول النهائي على رتبة جندي أول للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلى جانب الحصول على دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد شهادة الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص، وللتعيين أيضاً على رتبة جندي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فقط أو ما يعادلها، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف المخدرات 1442.

نتائج مكافحة المخدرات 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية منذ قليل عن إتاحة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بقطاع المخدرات ممن توافرت لديهم شروط شغل الوظائف المتاحة بالقطاع للتعيين على رتبة جندي أول أو جندي وفق المؤهل المناسب الحاصل عليه المتقدم.

ويتم الاستعلام عن نتائج المخدرات مباشرةً عن طريق الدخول إلى منصة ابشر للتوظيف العسكري الإلكتروني، ومن القائمة الرئيسية يتم النقر على نتائج القبول، ثم النقر على “مكافحة المخدرات”، وسيتم عرض النتائج للمتقدمين، كما يتم إرسال نتائج القبول المبدئي على الهواتف الجوالة المسجلة عند تقديم طلب الالتحاق بالوظائف المعلنة تفيد بالقبول لشغل الوظيفة المتقدم عليها.

ويتم عرض أسماء المقبولين مبدئياً عبر منصة أبشر التوظيف للتعرف على موعد ومكان المقابلة الشخصية إلى جانب المستندات المطلوب إحضارها أثناء إجراء المقابلة، ومن يرغب في الحصول على رابط الاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات 1442 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي: