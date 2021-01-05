وظائف خالية بشركة مستر بيكر للحلويات والمخبوزات براتب 7000 جنية

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة مستر بيكر للحلويات والمخبوزات عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا، وذلك للعمل بفرع الشركة بالشيخ زايد مول أركان، برواتب مجزية تبدأ من 2700 إلى 7000 جنية، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف المطلوب على مصر فايف.

وظائف شركة مستر بيكر للحلويات والمخبوزات

مطلوب مديرين أفرع، مؤهلات عليا وألا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب مساعد مدير فرع، ويشترط مؤهل عالي وخبرة في مجال العمل لا تقل عن خمس سنوات. مطلوب مندوبين مبيعات بالفروع، ويشترط خبرة في مجال العمل وان يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي وان لا يزيد السن عن 35 سنة.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين مؤهلات عليا، وان لا يزيد السن عن 35 سنة وخبرة في مجال العمل لا تقل عن خمس سنوات، وتوفر الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية تبدأ من 2700 إلى 7000 جنية بالإضافة إلى عمولات والعمل 8 ساعات، وتوفر الشركة مواصلات من والى، ولمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوب باستمارة الوظائف بالرابط التالي ” وظائف شركة بيكر للحلويات والمخبوزات“.