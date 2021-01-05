وزارة الداخلية توظيف 1442 رابط استعلام نتائج مكافحة المخدرات عبر منصة jobs.sa

ننشر رابط دخول وزارة الداخلية توظيف 1442 الرسمي بعد أن تم الإعلان عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري jobs.sa الإلكتروني عن إطلاق نتائج القبول المبدئي لوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية المتاحة لدى القطاع العسكري للتعيين بعد إجراء المقابلة الشخصية للمطابقة وصدور نتائج القبول النهائي على رتبة جندي أول أو جندي على حسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، ومن خلال موقع ثقفني نوفر التعلميات الواجب الالتزام بها عند إجراء المقابلة الشخصية للمراجعة والمطابقة، والمستندات الواجب إحضارها ورابط دخول منصة ابشر توظيف الإلكترونية.

وزارة الداخلية توظيف 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 5 يناير 2021م عن إطلاق نتائج القبول المبدئي للمتقدمين لشغل وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للتعيين على رتبة (جندي أول – جندي) وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.

حيث يتم التعيين بالقطاع على رتبة جندي أول لمن حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى حصوله على دورة تدريبية مُعتمدة أو دبلوم لمدة عام أو أكثر بعد شهادة الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص، كما يتم التعيين أيضاً على رتبة جندي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فقط أو ما يعادلها.

ويتم الاستعلام عن نتائج المخدرات القبول المبدئي من خلال دخول منصة ابشر للتوظيف العسكري التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ومن القائمة الرئيسية الموجودة أعلى الصفحة قم بالنقر على “إشعار القبول”، أو الدخول على الصفحة الخاصة بنتائج قبول المخدرات من خلال النقر عليها مباشرةً من الصفحة الرئيسية، ثم قراءة التعليمات جيداً والمستندات المطلوبة.

وسيطلب منك النظام تعبئة البيانات التي تتمثل في (رقم الهوية – تاريخ الميلادي – الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب – اختيار رقم الوظيفة)، كما يتم إرسال نتائج القبول على الهواتف الجوالة المسجلة عند تقديم طلب الالتحاق بالوظائف المعلنة تفيد بالقبول لشغل الوظيفة المتقدم عليها وموعد إجراء المقابلة الشخصية ومكانه، ومن يرغب في الحصول على رابط دخول منصة وزارة الداخلية توظيف 1442 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط دخول منصة ابشر للاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لمكافحة المخدرات (jobs.sa).

تعليمات الحضور أثناء المقابلة الشخصية

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي التعليمات الخاصة للمقبولين مبدئياً خلال الحضور بمقر القبول بالمديرية، حيث أوجبت حضور المتقدم بالزي الرياضي في مقر القبول والتسجيل بمديرية مكافحة المخدرات بمدينة الرياض (العنوان: طريق الدمام بالقرب من كلية نايف للأمن الوطني ومعهد المديرية العامة للجوازات السعودية) في اليوم المحدد كما هو موضح برسالة القبول النصية أو عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية.