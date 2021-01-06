انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الشاغرة بشركة ليوني لإنتاج الطاقة النظيفة لجميع المؤهلات ولضعاف السمع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعلن مصنع ليوني لإنتاج الطاقة النظيفة شركة ليوني وايرنج سيستمز لضفائر السيارات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر” عن حاجتها إلى شغل عدد 200 عامل تجميع ضفائر سيارات داخل صالة الإنتاج بالمصنع من الجنسين، و ذلك لجميع المؤهلات “عليا و متوسطة”، بالإضافة إلى حاجتها إلى عدد 100 عامل من ضعاف السمع، برواتب تبدأ من 2400 جنيه، و نتابع الآن عرض شروط و تفاصيل الوظائف على مصر فايف.

الشروط المطلوبة لوظائف ليوني لإنتاج الطاقة النظيفة

يشترط لجميع الوظائف مؤهلات عليا و متوسطة. متاح التقديم للوظائف لضعاف السمع ” الصم والبكم”. يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. يشترط معرفة مبادئ اللغة الانجليزية.

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مزايا وطرق التقدم للوظائف

تقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية تبدأ من 2400 جنية، بالإضافة إلى حوافز سنوية و مزايا عينية بالمناسبات، و العمل 9 ساعات، و توفر الشركة أيضا للعاملين تأمينات طبية واجتماعية، و ذلك للعمل بالمنطقة الصناعية بمدينة نصر، و لمن يرغب في التقدم للوظائف يرجي تعبئة البيانات المطلوبة بالاستمارة و ذلك من خلال الرابط التالي ” وظائف مصنع ليوني لإنتاج الطاقة النظيفة“.