التقديم في وظائف النيابة العامة رجال ونساء لدرجة البكالوريوس وما يعادلها

وظائف النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت النيابة العامة اليوم عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية لديها، ويتم التقديم الي الوظائف المعلنة للجنسين من الرجال والنساء، ويتم التقديم علي وظائف النيابة العامة بكادر أعضاء النيابة العامة علي أن يكون المسمي الوظيفي المطلوب هو ملازم تحقيق، ويستطيع الجميع التقديم علي الوظائف المعلنة بشرط الحصول علي شهادة البكالوريوس في التخصص التالي وهو الشريعة أو ما يعادل هذا التخصص، وكذلك تخصص الأنظمة أو ما يعادل هذا التخصص، وحصرياً نوضح لمتابعي موقع ثقفني شروط التقديم الي وظائف النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.

الفئة المستهدفة للتقديم بوظائف النيابة العامة 1442

جميع الخريجين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية:

تخصص شريعة أو ما يعادلها.

تخصص أنظمة أو ما يعادله.

شروط التقديم الي الوظائف الجديدة بالنيابة العامة عام 1442

النيابة العامة حددت بعض الشروط الخاصة بالتقديم الي هذه الوظائف حتي يتم قبول التسجيل، ومن أجل التقديم على وظائف ملازم تحقيق يجب توافر الشروط الأتية:

1- يجب أن يكون المتقدم للوظائف الجديدة سعودي الجنسية سواء رجال أو نساء.

2- أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسمعة والسلوك.

3- يجب أن يكون المسجل بوظائف النيابة متوافق للأهلية اللازمة للتقديم.

4- أن يكون المتقدم حاصلاً علي شهادة بدرجة البكالوريوس في أقسام (الشريعة أو الأنظمة أو ما يعادلهم).

5- أن يتم اجتياز الفحص الطبي.

6- عدم وجود أي أحكام تتعلق بالشرف والأمانة أو صدور أي قرارات بالفصل من جهات العمل العامة التي لحق بها المتقدم من قبل.

موعد التقديم في وظائف النيابة العامة عام 1442

التقديم الي الوظائف الجديدة بالنيابة العامة يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 1442/05/21هجرياً، وينتهي التقديم يوم السبت الموافق 1442/05/25هجرياً.

رابط التقديم علي وظائف النيابة العامة الجديدة 2021

في حالة توافر الشروط السابقة فان التقديم الي وظائف النيابة سيكون متاحاً من خلال الدخول علي موقع التسجيل التالي: تسجيل وظائف النيابة، علي أن يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة، وتأتي هذه الوظائف بخلاف وظائف ديوان وزارة الداخلية التي تم الإعلان عنها من قبل.