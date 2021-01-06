بنك الراجحي وظائف شاغرة ينتهي التقديم بعد يومين

يعلن بنك الراجحي على صفحته الرسمية عن توافر ثلاثة شاغرة بفروعه المختلفة لأصحاب الخبرة المهنية المتوسطة في عالم المحاسبة والمصارف، وأخر موعد للتقديم لتلك الوظائف هو يوم السبت 8 يناير 2020 م أي بعد يومين من الآن ، ومن مميزات العمل بالبك الحصول على رواتب ومكافآت وبدلات جذابة جدا.

المسمى الوظيفي المطلوب لوظائف بنك الراجحي

مدير علاقات خاصة Private Relationship Manager –

الفروع المستهدفة

بنك الراجحي فرع الدمام.

بنك الراجحي فرع جدة.

بنك الراجحي فرع الرياض.

يطلب بنك الراجحي مدير علاقات خاصة بخبرة تتراوح من 3 سنوات إلى 15 سنة ويفضل من السعوديين، ووصف تلك الوظفية كالتالي:

التشاور مع أصحاب الحسابات الخاصة لتحديد الاحتياجات المصرفية لهم وتحقيق أهدافه وفقًا للخطط المعتمدة.

إنشاء حسابات لعملاء خاصين جدد

يوازن النمو.

حل المشاكلات.

جمع معلومات العملاء لاستخدامها في التسويق.

متابعة المكالمات مع العملاء من القطاع الخاص أو مقابلتهم وجهاً لوجه لضمان رضا العملاء.

المهارات المطلوبة لوظائف بنك الراجحي

المهارات الخاصة بالوظيفة:

المعرفة الكاملة بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للشركات.

المعرفة في تخطيط العلاقة مع العميل.

القدرة على تطوير الأعمال والتخطيط.

مهارات إدارة المشاريع.

العمل بروح الفريق.

مهارات تحليلية ممتازة.

معرفة إجراءات وأنظمة مصرف الراجحي.

التواصل الجيد والتفكير التحليلي والمفاهيمي.

امتلاك مهارات اللغة الإنجليزية مايكروسوفت أوفيس.

مهارات التفاوض

المتطلبات العلمية للوظائف بنك الراجحي

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:

الاقتصاد أو المالية أو المبيعات أو التسويق أو المحاسبة.

والتقديم للوظيفة يتم عبر الموقع الرسمي للبنك.