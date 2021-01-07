وظائف الحرس الوطني 1442 الشروط والفئات المستهدفة وآخر ميعاد للتقديم

وظائف الحرس الوطني 1442 ، قامت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، بالإعلان يوم 27 ديسمبر 2020، عن طرح وظائف جديدة بالحرس الوطني لعام 1442، وهم عبارة عن 86 وظيفة إدارية، كما عرضت الوزارة لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يرغبون بالتقديم في هذه الوظائف، وكل ما عليهم فعله فقط هو الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وبالتحديد الدخول إلى بوابة التوظيف.

في السطور التالية، سنستعرض بالتفصيل، الفئات المستهدفة لشغل المعروض من الحرس الوطني وظائف، وشروط التقديم فيها، علاوة على مواعيد التقديم في وظائف الحرس الوطني وموعد انتهائها.

الفئات المستهدفة في وظائف الحرس الوطني 1442

حددت وزارة الحرس الوطني السعودي، مجموعة من الفئات المستهدفة التي يمكنها التقديم في وظائف الحرس الوطني 1442 ، ومن بين هذه الفئات ما يلي:

الأشخاص الذين تخرجوا من الدبلومات المتوسطة وهي المرحلة التالية بعد الثانوية العامة، أو الذين تخرجوا من أي دبلومات تعادل الدبلومات المتوسطة، ويتم تحديد هذا الأمر من قبل الحرس الوطني التوظيف حسب الوظائف المتاحة.

الأشخاص من خريجي الدرجات الجامعية، على أن يتم تحديد التخصص حسب احتياج الوزارة وحسب تصنيف الوظائف.

الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها من أي دبلومة أخرى عليا تأتي بعد الجامعة، ويتم أيضًا قبول الأشخاص حسب تصنيف الوظائف.

ومن الجدير بالذكر أن الأولوية في الترشيح يكون أولًا للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني 1442

وضعت السلطات السعودية، مجموعة من شروط الحرس الوطني تقديم في الوظائف المعلنة، ومن بينها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم على الوظيفة قد حضر الاختبار المهني وذلك في حالة إذا كان من خريجي الجامعة، وهذا الشرط تم فرضه على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

من الضروري أن يتوفر مع المُتقدم على الوظيفة قرار معادلة من وزارة التربية والتعليم وذلك في حالة الحصول على الدرجة العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية حتى يتم الترشح النهائي للوظيفة وفي حالة عدم اجتياز المقابلة حينها يتم رفض طلب الوظيفة الخاص بالمتقدم.

في حالة عدم تناسب مقر الوظائف مع الرغبة المكانية للمُتقدم على الوظيفة حينها يجب عليه ألا يضغط على المربع الخاص برغبة الدخول على الإعلان، كما يجب عليه ألا يقوم بتحديد أي رغبة خاصة بالمكان وأن ينتظر الإعلان عن وظائف أخرى وذلك لأن الوظائف مرتبطة بالمكان المكتوب في تصنيف الوظائف.

على ذكر الوظائف المطروحة من قبل المؤسسات الأمنية السعودية، طرحت في وقت سابق وظائف من قبل وزارة الدفاع السعودية، والتي يتم تحديثها وعرضها بشكل مستمر، حال خلو أحد الأماكن الوظيفية، أو وجود أقسام شاغرة، تحتاج لمن يشغلها من قبل المواطنين السعوديين.

كيفية التقديم على وظائف الحرس الوطني

يتم التقديم على وظائف الحرس الوطني 1442 عن طريق الدخول على موقع جدارة وهو بوابة التوظيف الخاصة بموقع وزارة الموارد البشرية، ثم يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول على بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا. ثم التأكد من صحة جميع البيانات الخاصة بك لتستطيع التقديم بنجاح في وظائف الحرس الوطني. وبعد التأكد يتم الضغط على كلمة التقديم على الإعلانات الوظيفية. وحتى تستطيع الدخول إلى الإعلان يتم الضغط على المربع الموجود بجانب الوظيفة. يقوم المتقدم بعد ذلك بتحديد الرغبات المكانية وذلك عن طريق ترتيب الوظائف الأقرب لك ثم الأبعد وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة حفظ. من الضروري أن يقوم المتقدم بطباعة ملخص الطلب وذلك عن طريق الضغط على طباعة ملخص الطلب، مع ضرورة الاحتفاظ به بسبب أهميته حيث أنه لن يتم قبول أي تظلم أو استفسار بدون إرفاق هذا الملخص.

ميعاد التقديم على الوظائف

أعلنت وزارة التنمية البشرية السعودية عن بدء التقديم في وظائف الحرس المدني 1442 بداية من يوم الأحد الموافق 12 جمادي الأول لعام 1442 والموافق ليوم 27 ديسمبر لعام 2020، وسيستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 23 جمادي الأول لعام 1442 وحتى يوم 7 يناير لعام 2021.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن وظائف الحرس الوطني 1442 هـ، حيث أننا اخبرناكم بطريقة التقديم في الحرس الوطني التوظيف والشروط الواجب توافرها في المتقدم.