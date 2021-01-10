وظائف شاغرة بـ21 جامعة حكومية… تعرف على الشروط وكيفية التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - وظائف شاغرة ب 21 جامعة حكومية، أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك للعمل بوظيفة مسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي ومسئول انشطة توعوية أو مدير وحدة التضامن الاجتماعي، وسوف نقدم في هذا التقرير المؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف والشروط وكيفية التقديم.

الوظائف الشاغرة ب 21 جامعة حكومية:-

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة في 21 جامعة حكومية وهذه الشروط هي:-

* أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب وهي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والحقوق.

* أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي.

* أن يكون لدي المتقدم خبرة في الوظيفة المتقدم لها.

* اجتياز المتقدم للمقابلات الشخصية.

* أن يكون المتقدم من أبناء المحافظات التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع وهي وحدات الضمان الاجتماعي بالجامعات.

* الجامعات الموجود بها مشروع وحدات الضمان الاجتماعي هي:-(جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة عين شمس، جامعة الفيوم، جامعة بني سويف، جامعة المنيا، جامعة أسيوط، جامعة سوهاج، جامعة جنوب الوادي، جامعة الأقصر، جامعة أسوان، جامعة الإسكندرية، جامعة الزقازيق، جامعة بنها، جامعة الوادي الجديد، جامعة الزقازيق، جامعة المنوفية، جامعة مدينة السادات، جامعة طنطا، جامعة مطروح، جامعة بورسعيد، جامعة الأزهر).

* يتم تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني [email protected] كما يمكن معرفة معلومات أكثر عبر زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك خلال الفترة من 4 يناير 2021 وحتى 18 يناير 2021، مع ضرورة توضيح الوظيفة المتقدم عليها في السيرة الذاتية.