وظائف خالية بمجموعة شركات الزامل القابضة careers.zamil

وظائف مجموعة شركات الزامل القابضة ، أعلنت شركات الزامل اليوم من خلال موقعها الإلكتروني، عن توافر وتواجد عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، حيث أن الوظائف الخالية بشركات الزامل القابضة في عدد من المجالات الوظيفية الإدارية والهندسية، وقد تم الإعلان أن التقديم في في وظائف شركات الزامل مُتاح للجنسين من الرجال والنساء، وقد وضحت الزامل أن الوظائف المعلنة يتم توفيرها لحاملي شهادات الدبلوم وشهادات البكالوريوس في عدد من التخصصات المختلفة، علي أن يتم العمل بفروع الشركات الخاصة بالمجموعة في كل من مدينة الخبر، ومدينة الدمام، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف مجموعة شركات الزامل القابضة.

التخصصات المطلوبة بوظائف مجموعة شركات الزامل القابضة

تم الإعلان أن وظائف شركات الزامل يتم توفيرها في عدد من التخصصات الإدارية والهندسية علي بعض المسميات الوظيفية التالية:

مطلوب أخصائي قسم موارد بشرية (الوظائف للجنسين/ بمدنية الخبر): للأفراد الحاملين لشهادة البكالوريوس تخصص (قسم إدارة الموارد البشرية، أو قسم إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.

مطلوب مهندس أو فني/ تخصصات قسم الجودة والصحة المهنية والسلامة والبيئة (الوظائف للرجال فقط/ بمدينة الدمام) للأفراد الحاملين لشهادة الدبلوم أو شهادة البكالوريوس في تخصصات (قسم الكيمياء، قسم الهندسة الكيميائية).

طريقة التقديم في وظائف مجموعة الزامل القابضة

مجموعة الزامل أوضحت عبر حسابها الرسمي علي توتير أن التقديم بوظائفها الخالية مُتاح عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي الخاص بها zamil.com، ويبدأ التقديم في وظائف شركة الزامل من يوم الاثنين الموافق 11 يناير عام 2021، علماً بأن التقديم سيكون للأفراد الذين تتوافر فيهم شروط التقديم فقط دون الالتفات الي طلبات بخلاف التخصصات المطلوبة.