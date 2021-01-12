انت الان تتابع تفاصيل خبر براتب 5000 جنية| وظائف خالية بشركة اليابان لحلول الغذاء لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شركة اليابان لحلول الغذاء “السادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الأولي” كبرى الشركات المصرية اليابانية العاملة في مجال إنتاج وتصدير الخضروات والفواكه، تعلن عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2100 إلى 5000 جنيه، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف على مصر فايف.

وظائف شركة اليابان لحلول الغذاء

مطلوب مسئول شحن وتصدير بكالوريوس تجارة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب 3500 بالإضافة إلى 600 جنية حافز. مطلوب عدد 15 عامل إنتاج، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 3 عمال من ذوى العمم من الجنسين ” نسبة 5 %” براتب 2100 بالإضافة إلى 300 جنية حافز. مطلوب فنيين ميكانيكا، مؤهل متوسط براتب 5300 جنية. مطلوب فنيين كهرباء كنترول، مؤهلات متوسطة، براتب 5000 بالإضافة إلى 300 جنية حافز. مطلوب لحامين ارجون، ويشترط خبرة في مجال العمل براتب 5300 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 30 سنة، ويفضل سكان مدينة السادس من أكتوبر، وتقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية تبدأ من 2400 إلى 5300 جنية، وتوفر انتقالات وتأمينات طية واجتماعية والعمل 8 ساعات، ولمن يرغب في شغل الوظائف المعلنة يرجى التواصل مع الشركة من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 01284934311