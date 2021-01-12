وظائف جامعة الملك فيصل 1442 الشروط وطريقة التقديم

وظائف جامعة الملك فيصل 1442 ، يبحث عدد كبير من الشباب عن وظائف طُرحت مؤخرًا من قبل جامعة الملك فيصل، وذلك بعد قيام الجامعة بالإعلان عن توافر حوالي 40 وظيفة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس، وسيتم قبول المتقدمين المتفوقين الذين تخرجوا من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أولًا، وبعد ذلك سيتم اختيار المتقدمين المتفوقين الذين تخرجوا من جامعات أخرى في مرحلة تالية.

وظائف جامعة الملك فيصل 1442

أعلن المهندس طفيل اليوسف المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن توافر عدد من الوظائف الصحية والتي يبلغ عددها 40 وظيفة، وتتوفر الوظائف في المستشفيات الجامعية وخاصة المستشفيات التابعة لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل والتي تقع في منطقة الدمام في المملكة العربية السعودية.

وقد وفرت جامعة الملك فيصل وظائف في عدد من المجالات وهي كالتالي (مجال الطب والجراحة – تقنية القلب – مجال العلاج التنفسي أو الاضطرابات التي تحدث عند النوم – مجال الصيدلة الإكلينيكية – قسم الأشعة – الاضطرابات الخاصة بالنطق والبلع – مجال التمريض – مجال علم النفس السريري ).

مسميات الوظائف وشروطها

وظيفة طبيب مقيم في تخصص الباطنة وخاصةً أمراض القلب

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلة على بكالوريوس في الطب والجراحة.

ضرورة أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية حتى وقت التقديم.

وظيفة طبيب مقيم في تخصص الباطنة وخاصةً الأمراض المعدية

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

وظيفة طبيب مقيم في تخصص الباطنة وخاصةً أمراض الكلى

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

وظيفة طبيب مقيم في تخصص الجراحة وخاصةً جراحة الأوعية

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

وظيفة طبيب مقيم في تخصص الجراحة وخاصةً جراحة التجميل

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

وظيفة طبيب مقيم في قسم العناية الحرجة

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

وظيفة طبيب مقيم في قسم النساء والولادة

ضرورة أن يكون المتقدم أنثى فقط.

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

وظيفة طبيب مقيم في قسم علم الأمراض

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

وظيفة طبيب مقيم في قسم الطواريء

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

وظيفة طبيب مقيم في قسم الأطفال

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

وظيفة طبيب مقيم في قسم النفسية

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

وظيفة طبيب أول في قسم الصيدلية الأكلينيكية

ضرورة أن يكون المتقدم خريج بدرجة الماجستير في تخصص الصيدلة.

يجب أن تكون شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل صالحة وسارية المفعول.

على ذكر الوظائف الحكومية، طرحت وزارة الحرس الوطني السعودي مؤخرًا، جملة من الوظائف الشاغرة، إلى جانب وزارة الدفاع السعودية، وهي وظائف محدثة باستمرار، ونحن في ثقفني نقوم بتحديثها بشكل دوري، من أجل تقديم أفضل خدمة لزوارنا الكرام.

شروط التقديم في وظائف جامعة

هناك مجموعة من الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر في المتقدم أو المتقدمة على وظائف جامعة الملك فيصل 2021 ، ومن هذه الشروط:

يجب أن يحمل الشخص جنسية المملكة العربية السعودية.

ضرورة أن يجتاز المتقدم الاختبار العلمي والمقابلة الشخصية.

يجب أن يقوم المتقدم بإرفاق إثباتات المعادلة في حالة الحصول عليها من خارج السعودية.

ضرورة تعبئة النموذج الخاص بالوظيفة التي تم اختيارها.

عبر منظومة توظيف إلكتروني رائدة، طرحت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة، منصات فريدة على غرار جدارة وفارس، الذي يوفر خدمة توظيفية غير مسبوقة، يتم التقديم فيها، ومتابعة ما يتم طرحه من وظائف مميزة وبرواتب مناسبة للخريجين والراغبين في تحسين مستوى معيشتهم.

طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

يبدأ التقديم يوم 17/1/2021م الموافق 4/6/1442هـ في الساعة الثامنة صباحًا وسيستمر حتى يوم 30/1/2021م الموافق 17/6/1442هـ، ويتم التقديم من خلال موقع جامعة الملك فيصل.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن وظائف جامعة الملك فيصل 1442 إلى جانب الشروط الواجب توافرها وطريقة التقديم على الوظائف المطروحة.