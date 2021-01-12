شركة سيركو تعلن عن 285 وظيفة شاغرة لحاملي الثانوية العامة

شركة سيركو تعلن عن وظائف شاغرة لحاملي الثانوية العامة، لقد أعلنت شركة سيركو السعودية عن توافر عدد 285 وظيفة ( وظيفة إطفائي) شاغرة لحاملي الشهادة الثانوية، ولا يشترط على المتقدم أن يكون ذوي خبرة، فباب التقدم مفتوح أمام طلاب الشهادة الثانوية حديث التخرج أو ذوي خبرة، ولقد حددت الشركة قيمة الراتب، حيثُ أوضحت أن قيمة الراتب تتراوح بين (6500 و 12500) ألف ريال سعودي.

شروط التقدم لوظيفة إطفائي “رجل إطفاء” شركة سيركو السعودية

العدد المطلوب “45”، ذوي خبرة عامين والشروط هي:

أن يكون المُتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة حد أدنى

يكون المُتقدم ذوي خبرة لا تقل عن عامين

أن يكون مستوى اللغة الثانية (الإنجليزية) متوسط

أن يكون لدي المُتقدم رخصة نقل ثقيلة وأيضاً شهادة الإعتماد الإمريكي (NFPA).

ويكون قيمة الراتب المتقاضى في وظيفة إطفائي ورجل الإطفاء 9.880 ألف ريال سعودي شامل بدل التنقل والسكن.

أن تكون شهادة المتقدم الثانوية كحد أدنى

أن يكون عدد سنوات الخبرة لا تقل عن 4 سنوات

يلزم على المتقدم أن يكون على قدر من الكفاءة في اللغة الإنجليزية

أن تتوافر لديه شهادة الاعتماد الأمريكي NFPA

شروط التقدم لوظيفة إطفائي “رئيس طاقم إطفاء” ذوي خبرة 4 سنوات

العدد المطلوب في تلك الوظيفة “15” أن يكون قيمة الراتب 12.600 ألف ريال سعودي وذلك شامل بدل السكن والتنقل أيضاً.

الشهادة المطلوبة شهادة الثانوية العامة

لايشترط وجود سنوات خبرة

الإجادة المتوسطة في اللغة الإنجليزية.

شروط التقدم لوظيفة رجل إطفاء متدرب (العدد المطلوب 225)

قيمة الراتب الشهري لوظيفة رجل إطفاء متدرب قبل التدريب 5.500 وبعد التدريب قيمة الراتب الشهري 6.500 وهذا الراتب شامل بدل السكن وكذلك المواصلات.

المناطق التي يتوافر وظائف شاغرة في شركة سيركو السعودية

ولقد حددت شركة سيركو “Serco” السعودية مناطق التي يتوافر فيها الوظائف الشاغرة وهي ( الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بقيق، الهفوف، الدمام، حائل، رابغ، القريات، المجمعة، الجوف، الخرج، النعيرية).

كان بداية التقديم أمس الأثنين الموافق 11 من يناير الجاري و27 من جماد الأولى 1442، ويستمر باب التقديم مفتوح من تعبئة الطلب بإختيار نوع الوظيفة والمنطقة التي يريد العمل فيها.