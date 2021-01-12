شروط التقديم علي وظائف النيابة العامة الجديدة عام 1442

أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن توافر فرص عمل لكلا الجنسين في الكثير من التخصصات التي تحتاجها النيابة وذلك من الدرجة الوظيفية الرابعة إلي الدرجة الوظيفية الثامنة, وذلك عن طريق منظومة التوظيف جدارة للوظائف الإدارية, حيث تم توفير عدد 539 وظيفة للرجال مقابل 132 وظيفة في النيابة العامة للنساء, وبذلك بلغ إجمالي الوظائف التي تحتاجها النيابة العامة 671 وظيفة إدارية لكلا الجنسين, وتابعت النيابة العامة أن المؤهلات المطلوبة للتعيين تبدأ من حملة الدبلومات وما فوقها من شهادات, وصرحت أيضاً النيابة العامة أنه سوف يتم التعيين في جميع محافظات ومدن المملكة العربية السعودية, وفي مقالنا سوف نقوم بتوضيح لكم بعض من أسماء الوظائف التي أعلنتها النيابة العامة, وكيفية التقديم في وظائف النيابة العامة.

أقل درجة علمية يستطيع التقديم بها في وظائف النيابة العامة هي الدبلومات. هناك اختبار لابد من اجتيازه للأشخاص الذين تقدموا للمراتب الوظيفة من الدرجة السادسة حتي الثامنة. لابد من توافر معادلة صادرة من وزارة التعليم للأشخاص الحاملين علي شهادات من خارج المملكة العربية السعودية. سوف يكون قرار الاختيار للوظيفة بناءً علي المقابلة الشخصية التي سوف يقوم بها المتقدم.

الدخول علي الموقع الرسمي بمنظومة جدارة للتوظيف.

تسجيل الدخول بكتابة الاسم والرقم السري.

قم بمراجعة البيانات الخاصة بك والتي قمت بإدخالها من قبل, بعد ذلك تقوم باختيار الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها في وظائف النيابة العامة.

بعد اختيار الوظيفة تقوم بكتابة المعلومات المطلوبة.

بعد مراجعة كافة المدخلات السابقة التي قمت بإدخالها تقوم بالضغط علي تأكيد الطلب.

شروط القبول في وظائف النيابة العامةمراحل التقديم علي وظائف النيابة العامةبعض من مسميات الوظائف المتاحة

تنقسم الوظائف المطلوبة الي قسمين:

فني دعم.

مراقب أمن.

كاتب سجل.

محاسب .

مدقق رواتب.

مدقق حسابات.

مهندس مدني, مهندس معماري, مهندس كهربائي مساعد, مهندس معماري مساعد.

مأمور صرف, مأمور علاقات عامة, مأمور وثائق.

محاسب مساعد.

مترجم لغة هندية, مترجم لغة أردو.

باحث اجتماعي, باحث إحصاء مساعد, باحث تطوير إداري مساعد.

محاسب مساعد.

مدقق حسابات مساعد, مدقق رواتب, مدقق شئون موظفين.

مفتشة نساء.

كاتب ضبط.

وظائف الرجالوظائف السيدات