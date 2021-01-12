جدارة.. التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية للجنسين 1442

جدارة وظائف النيابة العامة السعودية 1442، سيشهد خلال الأيام المقبلة بحثاً كبيراً عليه بعد أن أعلنت النيابة العامة السعودية عن طرح 671 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين وذلك من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة، وسيكون التقديم والتسجيل متاح على تلك الوظائف عبر جدارة وذلك للرجال والنساء الراغبين في شغل تلك الوظائف المعلن عنها، وتتوزع وظائف النيابة العامة السعودية ما بين 407 وظيفة للرجال و132 وظيفة للنساء، وسوف نتناول في هذا التقرير موعد التقديم على وظائف النيابة العامة 1442عبر نظام جدارة .

جدارة وظائف النيابة العامة السعودية 1442:-

أعلنت النيابة العامة السعودية عن الوظائف الإدارية الشاغرة لديها وأيضاً مواعيد التقديم على تلك الوظائف للراغبين من الجنسين في التقديم عليها، وهي عبارة عن وظائف إدارية مشمولة من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة، ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة المطروحة للرجال نحو 407 وظيفة وللنساء نحو 132 وظيفة ويمكن التقديم على الوظائف المطروحة للرجال وللنساء عبر رابط نظام جدارة وقد تضمن إعلان النيابة العامة السعودية الوظائف الشاغرة للرجال وأيضاً الوظائف الشاغرة للنساء وسوف نذكر بعض الأمثلة على تلك الوظائف كما يلي:-

* بعض الوظائف الشاغرة بالنيابة العامة للرجال 1442:-

باحث اجتماعي، باحث إحصاء، باحث تطوير إداري، باحث توظيف، باحث شئون موظفين، مراقب أمن وسلامة، باحث توظيف، فني دعم، كاتب سجل، كاتب ضبط، محاسب، مدقق حسابات، مدقق رواتب، مدقق مشتريات، مدقق مناقصات، مهندس مدني، مهندس معماري، فني دعم، محلل نظم، مطور برامج، مهندس معماري مساعد، مهندس كهربائي مساعد، أمن مستودع، باحث اجتماعي مساعد… إلخ.

* بعض الوظائف الشاغرة بالنيابة العامة للنساء 1442:-

باحث اجتماعي، مدقق شئون موظفين، فني دعم، مطور برامج، باحث إحصاء مساعد، باحث تطوير إداري مساعد، باحث شئون موظفين مساعد، كاتب ضبط، محاسب مساعد، مدقق حسابات مساعد، مدقق رواتب، مدقق شئون موظفين، مدقق مشتريات، مدقق مناقصات… إلخ.

مواعيد التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية للجنسين 1442:-

يبدأ التقديم على وظائف النيابة العامة يوم الأحد الموافق 17/10/2021م الموافق 4/6/1442هـ، من الساعة التاسعة صباحاً، على أن ينتهي باب التقديم على تلك الوظائف اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساءً يوم السبت الموافق 10/6/1442 هـ.