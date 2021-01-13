خطوات التقديم على وظائف شركة أديل للضيافة الجوية لعام 1442 للنساء فقط

قدمت المملكة العربية السعودية هيئة الطيران السعودي التابعة لشركة أديل العديد من الوظائف للضيافة الجوية التي من خلالها أن يتقدم الكثير من السيدات لهذه الوظيفة، حيث أن هذه الوظائف مطروحة منذ بداية شهر يناير الجاري 2021، فسوف تتبع هذه المقالة من أجل معرفة الشروط الواجب توافرها في أي من النساء المتقدمة لهذه الوظائف، ورابط التقديم في هذه الوظائف.

وظائف شركة أديل للضيافة الجوية لعام 1442

قدمت شركة أديل طرح العديد من الوظائف النسائية التي تكون تحت مسمى مضيفة جوية بمنطقة الدمام وظيفة طاقم طائرة وكابين كرو، حيث أن قامت الشركة بطرح العديد من الوظائف وكل وظيفة لها العديد من الشروط للحصول عليها، ولكن جميعهم لابد من أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

لابد أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن لا يزيد سنها عن 35 عاماً ولا يصغر عن 23 عاماً.

يجب أن يكون طولها أكثر من 160 سم.

أن تجيد جميع اللغات خاصة اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتجيد الكثير من السباحة.

لابد أن تكون لديها خبرة في التعامل مع المتواجدين على الطائرة لذا لابد أن تكون لديها لباقة وحسن معاملة وأن تكون تجيد بعض نظام المبيعات.

وتكون قد تتمتع بصحة جيدة وليس لديها أي من الأمراض المزمنة.

يمكن لأي شخصية تتوافر فيها هذه الشروط الالتحاق بموقع شركة طيران أديل لتوظيف النساء من هنا

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف شركة أديل