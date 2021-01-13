وظائف الأوقاف السعودية 1442 شروط التقديم ورابط التقديم بشكل إلكتروني والمستندات المطلوبة

طرحت وزارة الأوقاف السعودية العديد من الوظائف الشاغرة، حيث أن الكثير من السعوديين يبحثون عن جميع الأوراق المطلوبة للتقديم للوظيفة وشروط القبول في وظائف الأوقاف، حيث قدمت وزارة الأوقاف موقع إلكتروني يتم من خلاله الدخول عليه ومتابعة كل ما هو جديد وذلك من أجل أن يتم فتح باب التعينات في العديد من الوظائف الشاغرة في الأوقاف للعديد من المواطنين السعوديين.

أهم الوظائف الشاغرة التي قدمتها وزارة الأوقاف السعودية

طرحت وزارة الأوقاف السعودية العديد من الوظائف الشاغرة التي من خلالها يمكن لأي شخص أن يقوم بالتقديم إلى الوظيفة ولكن لابد من التعرف على بعض الشروط الواجب توافرها في المواطن من أجل أن يجتاز الوظيفة ويتم قبوله، لابد من أن يقوم المواطن السعودي بالتعرف على المجالات التي تطلبها وزارة الأوقاف من عمل وهل الشروط سوف تنطبق عليك أم لا، فإليكم بعض الوظائف التي طرحتها وزارة الأوقاف السعودية:-

مطلوب مدير حسابات لابد أن يكون لديه خبرة تفوق السبعة سنوات.

مطلوب مدير إدارة الحسابات ولابد أن يكون خبرة أكثر من 9 سنوات.

مدير إدارة التخطيط والأداء على أن يكون خبرة 6 سنوات.

رابط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف السعودية

يمكن لأي شخص سعودي الجنسية أن يقوم بالدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الأوقاف من هنا

من ثم يتم رفق جميع المستندات الخاصة بتخرج الجامعة والمجال التابع لك وإذا كان لديك خبرة في المجالات المطلوبة.

وسيقوم الموقع بعمل سيرش والبحث هل تقدمت بالموافقة من قبل الوزارة أم لا.