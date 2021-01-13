وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عبر ksau-hs.edu.sa

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أعلنت اليوم الجامعة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، علي أن تكون الوظائف المطلوبة وظائف إدارية يتم التقديم فيها للجنسين من الرجال والنساء داخل المملكة العربية السعودية، وقد أكدت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أن التقديم في الوظائف الخالية لديها تكون لحملة الحاصلين علي شهادة الدبلوم وللحاصلين علي شهادة البكالوريوس ولدرجة الماجستير أيضاً وذلك بعدد من التخصصات المختلفة، ويتم الانضمام للوظائف المطلوبة للعمل بالمقر الرئيسي للجامعة داخل مدينة الرياض، وسوف نوضح لكم تفاصيل الوظائف المطلوبة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

مطلوب مساعد تخصص إداري ثان، علي أن يكون من الحاصلين علي شهادة الدبلوم في أي تخصص ذات صلة، ويفضل من يقوم بالتقديم أن يكون من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس.

مطلوب أمين مكتبة علي أن يكون التقديم خاص بالنساء، علي أن تكون من الحاصلات علي شهادة البكالوريوس بتخصص الخاص بعلوم المكتبات أو المعلومات، أو انه يمكن التقديم بأي تخصص ذات صلة، ويفضل من يقوم بالتقديم أن يكون حاصلاً علي شهادة الماجستير.

مطلوب مراقب سلامة.

مطلوب مسئول سلامة.

التخصصات المطلوبة بوظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةرابط التقديم في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

أوضحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أن التقديم في الوظائف المعلنة يتم من خلال الموقع الإلكتروني التوظيفي الخاص بالجامعة، ويبدأ التقديم في الوظائف المعلنة من يوم الثلاثاء الموافق 28 جمادى الأولى عام 1442، وينتهي التقديم في الوظائف المعلنة في يوم الاثنين الموافق 5 جمادى الثاني عام 1442، ويتم التقديم من خلال موقع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز موقع التقديم لجميع الراغبين في التقديم.