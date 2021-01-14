وظائف خالية بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عام 1442

وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، حيث تم الإعلان اليوم عن توافر عدد من الفرص الوظيفية المختلفة في عدد من التخصصات الصحية المطلوبة، ويتم التقديم في الوظائف المعلنة للجنسين من الرجال والنساء، وقد أوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة أن التخصصات المطلوبة تكون من حملة شهادة الدبلوم وكذلك شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير وأيضاً الدكتوراه والبورد، علي أن يتم العمل في مجموعة من التخصصات المختلفة للعمل بمستشفى الأمير سلطان التابعة للقوات المسلحة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والعمل أيضاً بمستشفيات القوات المسلحة بمدينة الطائف، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.التخصصات المطلوبة بوظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة
تم توضيح عدد من المسميات الوظيفية للعمل بالوظائف الشاغرة الي وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وهي كالتالي:
- مطلوب طبيب نائب تخصص أمراض قلب.
- مطلوب طبيب نائب عناية مركزة لتخصصات أمراض الكلى، حيث مُتاح عدد 3 وظائف.
- مطلوب طبيب نائب تخصص جراحة أوعية دموية.
- مطلوب استشاري تخصص فيزيائي طبي.
- مطلوب طبيب نائب تخصص أمراض معدية.
- مطلوب استشاري تخصص تخدير، حيث مُتاح عدد 2 وظيفة.
- مطلوب سكرتير طبي.
- مطلوب فني تخصص غازات طبية، حيث مُتاح عدد 2 وظيفة.
تم الإعلان علي أن يكون بداية التقديم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، علي أن ينتهي التقديم في الوظائف يوم 27 يناير 2021م. ويتم التسجيل في الوظائف المعلنة من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف التابعة لموقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
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وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، حيث تم الإعلان اليوم عن توافر عدد من الفرص الوظيفية المختلفة في عدد من التخصصات الصحية المطلوبة، ويتم التقديم في الوظائف المعلنة للجنسين من الرجال والنساء، وقد أوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة أن التخصصات المطلوبة تكون من حملة شهادة الدبلوم وكذلك شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير وأيضاً الدكتوراه والبورد، علي أن يتم العمل في مجموعة من التخصصات المختلفة للعمل بمستشفى الأمير سلطان التابعة للقوات المسلحة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والعمل أيضاً بمستشفيات القوات المسلحة بمدينة الطائف، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.التخصصات المطلوبة بوظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة
تم توضيح عدد من المسميات الوظيفية للعمل بالوظائف الشاغرة الي وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وهي كالتالي:
- مطلوب طبيب نائب تخصص أمراض قلب.
- مطلوب طبيب نائب عناية مركزة لتخصصات أمراض الكلى، حيث مُتاح عدد 3 وظائف.
- مطلوب طبيب نائب تخصص جراحة أوعية دموية.
- مطلوب استشاري تخصص فيزيائي طبي.
- مطلوب طبيب نائب تخصص أمراض معدية.
- مطلوب استشاري تخصص تخدير، حيث مُتاح عدد 2 وظيفة.
- مطلوب سكرتير طبي.
- مطلوب فني تخصص غازات طبية، حيث مُتاح عدد 2 وظيفة.
تم الإعلان علي أن يكون بداية التقديم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، علي أن ينتهي التقديم في الوظائف يوم 27 يناير 2021م. ويتم التسجيل في الوظائف المعلنة من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف التابعة لموقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
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