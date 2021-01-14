وظائف مكافحة المخدرات | وظائف الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية

وظائف الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية التابعة للشؤون العسكرية ، حيث تم الإعلان اليوم عن بداية فتح التسجيل والقبول لدي بعض الوظائف الشاغرة لدي المديرية العامة لمكافحة المخدرات علي أن يتم التقديم علي مسميات وظيفية تخص الكادر النسائي فقط برتبة “جندي”، ويتم التقديم في الوظائف المعلنة من خلال توافر بعض الشروط التي يجب توافرها لجميع الحاصلين علي شهادات الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادات من داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

يجب أن تكون المتقدمة إلى الوظائف المعلنة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادات ويفضل اختيار الحاصلات علي مؤهل أعلى.

يجب أن تكون المتقدمة إلى الوظائف المعلن عنها من الحاملين للجنسية سعودية من حيث الأصل والمنشأ أيضاً، ويتم استثناء من نشأت مع الأب خلال أداء خدمة الدولة بخارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون الراغبة في التقديم حسنة السيرة والسمعة ولا تكون قد تمت إدانتها من قبل في أي جـريمة تخل بالشرف والأمانة.

يشترط أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية سارية الصلاحية خلال وقت التقديم.

يجب أن يكون هناك تناسب بين وزن وطول كل متقدمة وفق اللائحة الطبية الخاصة بالمديرية.

يشترط أن تكون الراغبة في التقديم لم يسبق لها العمل والتعيين بأي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو في أي عمل حكومي.

يجب أن تكون المتقدمة متزوجة من فرد سعودي فقط.

أن يتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم عقدها مع كل متقدمة.

يجب أن يتوافر المؤهل العلمي وكذلك المؤهل الفني للوظيفة علي أن تكون مصدقة من جهة المؤهل.

شرط التقديم في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدراتطريقة التقديم في وظائف الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركز أن موعد التقديم إلى الوظائف المعلنة تبدأ من يوم الأحد الموافق 4/ 6/ 1442 الجاري من الساعة الساعة 10 صباحًا، وينتهي التقديم إلى الوظائف في يوم الخميس الموافق 8/ 6/ 1442 الجاري الساعة 10 صباحًا، علي أن يتم التقديم من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني للقبول المركزي التابع لوزارة الداخلية.