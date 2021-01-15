انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 15/1/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الجمعة 15 يناير 2021، في متابعة مستمرة على مصر فايف ومن خلال خدمة الوظائف الخالية نتابع تقديم وعرض جديد الوظائف المعلنة بكبرى الصحف و مختلف الشركات والمصانع لتوفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل، ونستعرض الآن جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 15/1/2021 عدد متميز من الوظائف وفرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات والتي تتناسب مع جميع المؤهلات نت ” مهندسين وشيفات وطباخين وعمال وسائقين وحرفيين وفنيين في مختلف التخصصات وسكرتارية وموظفين استقبال وممرضين وأطباء وصيادلة وسائقين ومندوبين ومحاسبين وأفراد امن ومشرفات وعاملات وغيرها من الوظائف المتميزة، ونتابع الآن عرض اهم الشركات والمصانع المعلنة عن فرص عمل بجريدة الوسيط اليوم الجمعة

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 15/1/2021

مطلوب مهندسين للعمل فور بشركة اتصالات وإلكترونيات بأسيوط. وظائف خالية بمصنع مواد غذائية بمدينة بدر الصناعية. وظائف خالية بشركة استيراد قطع غيار سيارات بأكتوبر. مطلوب فنيين للعمل بشركة صناعية كبرى. وظائف خالية بشركة خدمات هندسية كبرى. مطلوب اصطاف كامل للعمل بمطعم مشهور بالمهندسين. فرص عمل شاغرة بشركة مقاولات كبرى. مدرسة دولية بالهرم تطلب محاسبين. وظائف خالية بشركة كمبيوتر كبرى.

ونستعرض الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 15/1/2021 على مصر فايف.