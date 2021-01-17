رابط تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442 عبر منصة وزارة الداخلية توظيف أبشر

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل عن إتاحة تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442 رسمياً عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري الإلكتروني، وذلك للتعيين على رتبة جندي لمن تنطبق عليها شروط القبول في الوظائف الشاغرة التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة.

وقد أوضحت الإدارة بالإعلان الوظيفي موعد فتح باب استقبال طلبات التسجيل في مكافحة المخدرات للنساء 1442، والشروط الواجب توفرها فيمن ترغب بالتقديم على الوظائف المتاحة، كما تتيح الإدارة عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات للرجال “نتائج القبول المبدئي” للتعيين على رتبة (جندي أول – جندي)، ومن خلال موقع ثقفني نوفر مواعيد التسجيل في وظائف أبشر للنساء، إلى جانب رابط دخول موقع وزارة الداخلية توظيف النساء الرسمي “ابشر” الذي يمكنكم من خلاله التسجيل في الوظائف أو الاستعلام عن نتائج القبول.

تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للنساء 1442، حيث يتم استقبال طلبات التسجيل عبر منصة وظائف وزارة الداخلية ابشر وفق المواعيد الرسمية المحددة للتعيين على رتبة “جندي”، ويمكنكم التعرف على مواعيد تسجيل المخدرات للنساء من خلال التالي:

يبدأ تقديم المديرية العامة لمكافحة المخدرات للنساء اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد بتاريخ 17 يناير 2021م الموافق لتاريخ 4 جمادي الأخر 1442هـ.

يستمر باب استقبال طلبات التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات 1442 للنساء حتى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق لتاريخ 8 جمادي الأخرة 1442هـ.

رابط التسجيل في وظائف المخدرات 1442

يتم التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للعنصر النسائي أو للكادر النسائي عن طريق دخول بوابة التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية توظيف “ابشر توظيف”، ومن ثم اتباع الخطوات العامة للتسجيل دون الحاجة للتسجيل المُسبق في البوابة.

حيث تتيح منصة ابشر توظيف إمكانية التسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة عن طريق النقر على الإعلان الوظيفي لدخول الصفحة الخاصة بالإعلان، ثم قراءة التعليميات والشروط جيداً، ثم النقر على الرابط المرفق أسفل الصفحة.

وسيتم التحويل لصفحة الوظائف المتاحة، قم باختيار الوظيفة المناسبة للمؤهلات الحاصل عليها، ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بك على منصة أبش، ومن ترغب في الحصول على رابط تقديم مكافحة المخدرات للنساء الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي: