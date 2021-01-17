وظائف خالية بشركة حلو الشام بمرتبات مجزية للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة حلو الشام “السادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية الأولي – شارع 75” كبرى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأغذية و المشروبات في مصر و الشرق الأوسط، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، برواتب تبدأ من 2000 إلى 3700 جنيه، و نستعرض الآن تفصيل وشروط الوظائف المطلوبة على مصر فايف.
وظائف شركة حلو الشام
- مطلوب مدخلين بيانات من الجنسين، و يشترط خبرة لا تقل عن سنة، براتب 3200 جنيه.
- مطلوب عدد 4 مشغل ماكينة، و يشترط مؤهل متوسط صناعي، براتب 3500 جنيه.
- مطلوب عدد 2 عجان، مؤهلات متوسطة براتب 3700 جنيه.
- مطلوب فران، مؤهل متوسط صناعي، براتب 3500 جنيه.
- مطلوب عدد 2 فرد امن صناعي مؤهلات متوسطة.
- مطلوب فرد امن إداري.
- مطلوب مراقب كاميرات خبرة.
- مطلوب عدد 50 عامل، مؤهلات متوسطة براتب 2000 جنيه.
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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف
يشترط للراغبين خبرة لا تقل عن سنة، و أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و أن لا يقل السن عن 22 سنة و لا يزيد عن 35 سنة، و تقدم الشركة مرتبات مجزية و تأمينات، و لمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى التواصل مع الشركة من خلال الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01204800077
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