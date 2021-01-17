أبشر للتوظيف رابط وموعد وشروط التقديم لمكافحة المخدرات للنساء

تزداد عمليات البحث كل يوم حول منصة أبشر للتوظيف من قبل الفئات التي تبحث يومياً عن وظائف خالية وذلك من خلال هذه المنصة، حيث تعد منصة أبشر للتوظيف من أكبر المنصات في المملكة العربية السعودية التي تعرض وظائف سعودية للرجال والنساء ويمكن التقديم عليها، فقد أعلنت الإدارة العامة للمخدرات بالخدمة العسكرية عن وظائف على رتبة جندي، حيث يتم التقديم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لأبشر للتوظيف، حيث كشفت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوزارة الداخلية في بيانها التوظيفي الأخير عن توافر عدداً من وظائف المخدرات للنساء بالكادر النسائي للتعيين على وظيفة رتبة جندي.

موعد تقديم مكافحة المخدرات للنساء :

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها تم نشره على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، توضح فيه فترة التقديم وظائف المخدرات للنساء 1442 حيث يستمر لمدة 4 أيام، تبدأ من يوم الأحد 17/1/2021 الموافق 4 جمادى آخر 1442 وينتهي التقديم في يوم الخميس 21 كانون الثاني 2021 الموافق 8 جمادى آخر 1442، كما نوهت الإدارة بأن عمليات التقديم والتسجيل في وظائف المخدرات للنساء بالمكافحة ستبدأ وتنتهي في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء :

قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوضع عدداً من الشروط الواجب أن تتوفر لدى جميع الراغبات بالتقديم على وظائف المخدرات الشاغرة برتبة جندي والتي جاءت كالآتي :

لابد وأن تكون جنسية المتقدمة سعودية من الأبوين

امتلاك المتقدمة هوية وطنية سارية الصلاحية وقت تقديم الوظائف

في حالة زواج المتقدمة يجب ألا تكون متزوجة من جنسية غير السعودي

توافر المؤهلات العلمية والفنية المناسبة للمتقدمات على الرتبة العسكرية التي تم الإعلان عنها.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات العلمية التي تتلائم مع الوظيفة المطلوبة

يفضل المتقدمات الحاصلين على مؤهلات أعلى

معادلة ومصادقة المؤهلات العلمية الصادرة من خارج أراضي الدولة السعودية

تمتع المتقدمة يتناسب الطول مع الوزن

توافر شهادة السيرة والسمعة والسلوك الحسن

عدم تعينها في أحد الوظائف العسكرية سابقاً

التمكن من اجتياز اختبارات التسجيل والقبول في وظائف المخدرات

لابد من إحضار شهادات المؤهل الفني والعلمي من أجل تطابق المصادقة

رابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442 عبر أبشر للتوظيف :

يتم التقديم على وظائف مكافحة المخدرات عبر بوابة أبشر للتوظيف، فقد أكدت الإدارة العامة للقبول والتسجيل على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من خلال مديرية مكافحة المخدرات، على أن يكون التقديم بشكل إلكتروني عبر بوابة أبشر، وأشير إلى أنه لم يتم استقبال طلب ناقص في المستندات المطلوبة ولابد التأكد من كتابة البيانات بشكل سليم لضمان استكمال التقديم حتى الترشيح المبدئي ثم النهائي.

رواتب مكافحة المخدرات نساء 1442: