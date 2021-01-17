وظائف النيابة الإدارية 1442 خطوات التقديم من خلال جدارة

وظائف النيابة الإدارية 1442 ، يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن وظائف النيابة الإدارية 2021 ، حيث جاء إعلان النيابة العامة 2021 في المملكة العربية السعودية، عن توافر 671 وظيفة للرجال والنساء، كما أشارت إلى أن طريقة التقديم تكون من خلال موقع جدارة.

لذلك سنعرض لكم جميع الشروط التي يجب توافرها في المُتقدم أو المتقدمة للوظائف الجديدة، كما أننا سنخبركم بخطوات التقديم حتى تستطيعوا اتباعها بكل سهولة وسير.

وظائف النيابة الإدارية 1442

أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التقديم في وظائف النيابة الإدارية 1442 وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021م والموافق 4 جمادي الآخر 1442هـ وحتى يوم السبت الموافق 23 يناير 2021م والموافق 10 جمادي الآخر 1442هـ.

لذلك يمكن أن يقوم المُتقدم أو المُتقدمة بالتقديم في الوظيفة التي تتناسب معه في أي وقت من هذه الفترة، ويتم التقديم من خلال الدخول على موقع منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني.

خطوات التقديم في وظائف النيابة الإدارية 1442

قامت النيابة العامة بعرض خطوات التقديم في وظائف النيابة الإدارية، وتتلخص هذه الخطوات في الاتي:

نقوم أولًا بالدخول على موقع جدارة. ثم نقوم بالضغط على كلمة تسجيل جديد. وبعدها نقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بالمُتقدم على الوظيفة. ثم نُدخل تاريخ الميلاد الخاص بالشخص على أن يكون باليوم والشهر والسنة. بعدها نقوم بتحديد جنس المُتقدم إذا كان ذكر أو أنثى. يتم بعد ذلك كتابة رمز التحقق وبعدها نضغط على كلمة دخول.

وينبغي الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تنفيذ رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تعيين الشباب من أصحاب الخبرة العالية في الوظائف التي تتناسب معهم.

شروط التقديم في وظائف النيابة الإدارية 1442

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المُتقدم أو المُتقدمة في وظائف النيابة الإدارية السعودية، وتتلخص هذه الشروط في الآتي:

يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على الوظيفة حاصلًا على الجنسية السعودية سواء كان من الرجال أو النساء.

ضرورة أن يكون الشخص حاصلًا على الدرجات العلمية من المملكة العربية السعودية، وفي حالة حصوله عليها من خارج السعودية حينها يجب أن يحصل على المعادلة من الجامعات الموجودة في بلاد الحرمين.

يتم التقديم في الوظائف للأشخاص الحاصلين على المؤهلات الغير تربوية أولًا ثم الأشخاص الحاصلين على المؤهلات التربوية.

يجب أن يحضر الطلاب الجامعيين للاختبار المهني على أن يكونوا في المرتبة (من السادسة وحتى الثامنة).

بعد ذلك يكون من الضروري أن يقوم المُتقدم أو المُتقدمة باجتياز الاختبار الخاص بالقدرة المعرفية.

في حالة عدم مطابقة البيانات التي أدخلها المُتقدم مع البيانات الصحيحة حينها يتم استبعاده من الوظيفة.

يتم تحديد المقابلات الشخصية لجميع الوظائف للأشخاص الحاصلين على نقاط عالية أولًا.

يتم مقارنة بيانات المتقدمين سواء من الرجال أو النساء في المقابلة الشخصية.

وعلى ذكر الوظائف الحكومية، فقد عرضت جامعة الملك فيصل مؤخرًا، مجموعة من الوظائف، والتي ما يزال التقديم فيها متاحًا حتى اليوم، كما عرضت وزارة الحرس الوطني، وقبلها وزارة الدفاع، ومؤسسة الجمارك السعودية، سلسلة من الوظائف، التي يمكن الاستفادة منها، لتحقيق عائد مادي كبير، للمواطنين السعوديين، سواءً ممن يعانون من البطالة، أو الراغبين في تحسين مستوى معيشتهم، وفقًا للشروط المعلنة.

إجمالي وظائف النيابة الإدارية

أعلنت النيابة العامة السعودية عن توافر 671 وظيفة، حيث تم تقسيمهم بين 539 وظيفة للرجال، و 132 وظيفة للنساء، وذلك في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، كما تم توفير هذه الوظائف للأشخاص الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق.

ومن الوظائف الخاصة بالرجال ما يلي (باحث اجتماعي، باحث توظيف، مراقب أمن وسلامة، مدقق مناقصات، مهندس معماري، مترجم لغة أردو، باحث تطوير إداري مساعد، أمين مستودع وغيرها من الوظائف الأخرى).

ومن الوظائف الخاصة بالنساء ما يلي (كاتب سجل، باحث اجتماعي، كاتب ضبط، مطور برامج، مدقق شؤون موظفين، مدقق حسابات مساعد، باحث توظيف مساعد وغيرها من الوظائف الأخرى).

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي تريدون معرفتها عن وظائف النيابة الإدارية 1442 من حيث طريقة التقديم والشروط الواجب توافرها وغيرها من المعلومات الأخرى.