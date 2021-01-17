وظائف مكافحة المخدرات للنساء شروط ورابط التقديم

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشئون العسكرية السعودية عن وظائف للنساء بقسم مكافحة المخدرات، عبر بوابة أبشر، على أن يبدأ التقديم من اليوم الأحد 17 يناير 2021، ويستمر لمدة أربعة أيام على أن يكون الموعد النهائي للتقديم العاشرة صباحًا من يوم الخميس 21 يناير 2021م، وهذا الإعلان في ضوء اتجاه المملكة لزيادة دور المرأة في الخدمة المجتمعية ومشاركتها العامة.

مهام وظائف مكافحة المخدرات النسائية

حرصًا من إدارة المملكة على إشراك النساء في الأمور العامة الخاصة بخدمة البلاد، فقد تقرر فتح باب التسجيل بوظائف مكافحة المخدرات للنساء، وتشمل مهام الوظيفة:

المشاركة في تأهيل مدمني المخدرات من السيدات في مراكز التأهيل المخصصة لذلك.

المشاركة في جهود مكافحة المخدرات بالمملكة، وهذه الجهود تشمل الضبط للنساء اللاتي يعملن في تجارة المخدرات، والمشاركة في حملات توعوية وتوزيع منشورات على القطاعات النسائية.

تقديم التوعية بأضرار المخدرات وطرق القضاء عليها وكيفية التعامل مع مدمني المخدرات في كافة القطاعات النسائية.

تدريب العاملات بالقطاع التعليمي وتقديم الدعم لهن، وتزويدهن بالمعلومات التي تساعدهن في التعامل مع مشكلة المخدرات في قطاع التعليم.

يجب أن تتوافر الشروط التالية، في المتقدمة:

أن تكون المتقدمة من حملة الثانوية العامة فما فوق أو ما يعادلها.

أن تكون المتقدمة من السعوديات اللاتي نشأن داخل المملكة أو خارجها إذا كان والدها يخدم المملكة خارج البلاد.

أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك.

ألا يكون حكم على المتقدمة في أي قضايا أخلاقية أو قضايا فساد من قبل.

أن تكون غير متزوجة أو متزوجة من سعودي.

أن تناسب اللائحة الطبية الخاصة بالوزن والطول (الطول المطلوب 155سم فما فوق).

أن تجتاز اختبارات القبول المطلوبة للوظيفة بنجاح.

ألا تكون المتقدمة قد سبق تعيينها في أي وظيفة حكومية أو خاصة بنظام الخدمة العسكرية من قبل.

أن تملك المتقدمة هوية وطنية سارية المفعول خلال وقت التقديم.

شروط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات نساءرابط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات نساء

يتم التقديم للوظيفة عبر بوابة أبشر توظيف الخاصة بالمملكة العربية السعودية في خلال المدة الزمنية المحددة، مع إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة مع الطلب.