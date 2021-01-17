رابط التسجيل في وظائف قطاع مكافحة المخدرات بالداخلية وطريقة الاستعلام عن نتيجة القبول

أعلن قطاع مكافحة المخدرات عن فتح باب التقدم والتسجيل في الوظائف الشاغرة والمتاحة لدى القطاع وننشر لكم رابط التسجيل في وظائف قطاع مكافحة المخدرات، وذلك للكادر النسائي للتوظيف على رتبة “جندي” بداية منذ اليوم الأحد الموافق 4 جماد ثانِ 1442 هـ – 17 يناير 2021، وذلك عقب إعلان الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية للشئون السعودية العسكرية، حيث سيتم التقديم إلكترونيا من خلال منصة “أبشر” للتوظيف، ومن جانبها أكدة مديرية مكافحة المخدرات العامة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن التقديم مفتوح على تلك الوظائف الخاصة منذ الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 8 جماد ثان، أي نهاية الأسبوع الجاري.

رابط أبشر للتسجيل في وظيفة قطاع مكافحة المخدرات

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن فتح التقديم على وظيفة رتبة جندي للعناصر النسائية في مديرية مكافحة المخدرات، وذلك للتوظيف في الوظائف العسكرية الشاغرة بحسب الضوابط المعلنة في إعلان التوظيف، والتي بدأت اليوم الأحد حيث سيتم التسجيل إلكترونيا من خلال منصة أبشر، ثم يتم الترشيح المبدأي والمطابقة، لاستكمال الإختبارات ليتم الإعلان عن أسماء الحاصلين والمرشحات للوظيفة في النهاية.

وبحسب ما جاء في الإعلان فإن رابط الدخول للتسجيل في وظيفة جندي في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي يتم عبر الدخول إلى الرابط الموضح في الإعلان https://jobs.sa وذلك بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل حيث يتم استقبال طلبات التسجيل طوال ال24 ساعة لحين انتهاء المدة الموضحة في صباح الخميس حيث تغلق طلبات التسجيل في تمام العاشرة صباحا.

شروط التقدم لشغل وظيفة جندي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وكان قطاع مكافحة المخدرات قد أعلن عن بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التقدم لشغل وظيفة رتبة جندي في القطاع، وجاءت شروط شغل وظيفة قطاع مكافحة المخدرات كالتالي:

يشترط أن تكون جنسية المتقدمة سعودية من حيث المنشأ والأصل، ويتم استثناء من نشأن مع والدها أُثناء الخدمة خارج المملكة العربية السعودية. عدم الزواج من غير سعودية الجنسية. أن يكون المؤهل للمتقدمة متناسب مع الوظيفة. أن يتم اجتياز اختبارات القبول لوظيفة الجندي. أن تكون قد حصلت على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها ومن لديها مؤهل أعلى. أن تتمتع بحس السلوك والسمعة والسيرة الطيبة، وألا تكون قد أدينت في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة او صدر حكم عليها بذلك من قبل. أن تكون هويتها الوطنية سارية الصلاحية وقت التقدم للوظيفة. أن تتمتع باللياقة البدنية، ويكون وزنها متناسق مع طولها حسب اللائحة الطبية المعلنة. يشترط عدم تقدم من تم تعيينها مسبقا في وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو كانت قد أنهت خدماتها من المعاهد العسكرية والمراكز لأي سبب كان. يحظر التقدم للوظيفة بالنسبة للموظفة في أي جهة حكومية. أن يتم اجتياز اختبارات القبول للوظيفة.

كيفية معرفة نتيجة القبول في وظيفة جندي قطاع مكافحة المخدرات للنساء

أوضحنا أن التقديم يتم إلكترونيا عن طريق منصة أبشر، وكذلك نتيجة القبول تظهر عبر نفس المنصة ذاتها وذلك بالدخول إلى منصة ابشر للتوظيف وتسجيل البيانات المطلوبة بسهولة ويسر والتي تتمثل في رقم الهوية وتاريخ الميلاد والبيانات المطلوبة حيث يمكن الدخول إلى رابط منصة أبشر من خلال الموقع التالي https://www.absher.sa/portal/landing.html حيث سيطلب منك أولا كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وإضافة كلمة المرور، ثم الدخول إلى الاستعلام عن القبول في وظيفة قطاع مكافحة المخدرات.