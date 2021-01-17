رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1442 للنساء عبر بوابة أبشر للتوظيف وموعد وشروط التسجيل

تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1442 للنساء عبر بوابة أبشر للتوظيف واحد من أكثر ما يبحث عنه الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية خلال الساعات الحالية، حيث أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن فتح باب التسجيل لعدد من الوظائف للنساء في مختلف أنحاء المملكة، وذلك خلال البيان التوضيحي للإدارة، وقد تم الإشارة إلي موعد التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء، وكذلك رابط التسجيل، حيث سنقوم من خلال المقال بتوضيح كافة الأمور المتعلقة بخطوات التقديم ورابط والموعد، وكذلك الشروط المطلوبة للتسجيل عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1442 نساء

يعد جهاز مكافحة المخدرات أحد الأجهزة الأمنية بالمملكة، والتي تختص بمكافحة كافة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وعمليات التهريب، وغيرها من المواد المخدرة، حيث تم إنشاء الجهاز عام 1830 هـ، وقد حقق الجهاز نجاحاً كبيراً في مواجهة الكثير من جرائم المخدرات، والتي تشكل خطراً كبيراً على المجتمع، وتقوم الإدارة العامة للمخدرات بتوظيف عدد من الأفراد داخل كافة مؤسساتها في مختلف أنحاء المملكة بهدف رفع مستوي الكفاءة لكافة العاملين، وضخ دماء جديدة قادرة على تحقيق، وإنجاز كافة المهام المطلوبة.

شروط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442

من أجل التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء عبر بوابة أبشر للتوظيف، يجب توافر بعض الشروط التي حددتها الإدارة العامة للمخدرات، وهي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة أعلى من ذلك.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من جنسية غير سعودية.

أن تمتلك المتقدمة بطاقة هوية شخصية مستقلة، وسارية المفعول خلال فترة التقديم.

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية من الأصل والمنشأ.

أن تجتاز المتقدمة كافة الاختبارات المطلوبة.

رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات

يظل رابط تسجيل وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 من أكثر ما يبحث عنه الجميع من راغبي التسجيل، حيث يتم التقديم من خلال بوابة أبشر للتوظيف، حيث سيقوم الجميع بالدخول عبر رابط بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف، والضغط على أيقونة الوظائف المتاحة، وبعدها نقوم باختيار وظائف مكافحة المخدرات، ونقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

موعد تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1442

أشارت الغدارة العامة للمخدرات أنه سيتم بدأ عملية التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 عبر موقع أشر الإلكتروني للتوظيف اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 4 جماد الآخر 1442 هـ، 17 يناير 2021 م، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وسينتهى التسجيل في يوم الخميس 8 جماد الآخر 1442 هـ ، الموافق 21 يناير 2021 م في تمام العاشرة صباحاً.