سلم الرواتب ورابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء رتبة جندي 1442

سلم الرواتب ورابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442، يشهد حالياً ضغط كبير من قبل المواطنات الراغبات في تسجيل على وظائف مكافحة المخدرات والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، حيث تم فتح باب القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات للنساء برتبة جندي اعتباراً من صباح اليوم الأحد 4/6/1442هـ الساعة العاشرة، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 8/6/1442 الساعة العاشرة صباحاً.

سلم الرواتب ورابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442 للنساء رتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب التقديم في وظائف مكافحة المخدرات بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات للنساء برتبة جندي والتقديم مفتوح الآن عبر أبشر توظيف، ممن تنطبق عليها الشروط التي أعلنت عنها المديرية العامة لمكافحة المخدرات للعمل في الكادر النسائي برتبة جندي.

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء للعمل برتبة جندي:-

اشترط الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عدد من الشروط الواجب توافرها في المواطنات السعوديات المتقدمات لشغل وظائف الكادر النسائي رتبة جندي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وهذه الشروط هي:-

أن تكون المتقدمة حاصلة مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلي من الثانوية العامة.

أن تكون سعودية الجنسية الأصل والمنشأ وتستثني من نشأت مع والديها خارج البلاد في خدمة المملكة.

حسنة السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بأي إدانة مخلة بالشرف والأمانة.

لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية عند التقديم في الوظائف المعلن عنها.

أن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها وفق ما جاء باللائحة الطبية.

ألا يكون سبق للمتقدمة التعيين على أية وظائف عسكرية ، أو أنهيت خدمتها من المعاهد والمراكز العسكرية لأي سبب أو موظفة في أية جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز كافة اختبارات القبول.

توفر المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة.

أن يتم تعبئة حقول البيانات بكل دقة حيث سيتم استبعاد المتقدمات إذا كانت بياناتهم غير صحيحة.

سلم رواتب جندي في مكافحة المخدرات 1442:-

يمكن التعرف على سلم رواتب جندي في مكافحة المخدرات من خلال الجدول التالي:-