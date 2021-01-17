وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ عبر بوابة جدارة للتوظيف مواعيد التقديم والفئات المستهدفة وطريقة التسجيل والشروط

وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ جدارة للتوظيف الإلكتروني نجد عليه بحث مكثف عبر محركات البحث المختلفة، حيث أعلنت النيابة العامة عن وظائف إدارية للمؤهلات العليا والمتوسطة والخريجين من الرجال والنساء، وتضم وظائف جدارة للنيابة العامة ٥٣٩ وظيفة للرجال و١٣٢ وظيفة رجال، ويقتصر التقديم على موقع مسار جدارة للتوظيف الإلكتروني، ويجب التنويه بأن الأولوية في القبول على وظائف النيابة العامة ستكون للمؤهلات غير التربوية ثم النظر للمؤهلان التربوية من المتقدمين، ويجب استيفاء كافة شروط التقديم التي حددتها النيابة العامة للقبول المبدئي، وعند إدخال البيانات المطلوبة عبر بوابة وظائف جدارة الإلكترونية ينبغي على المتقدمين توخي الدقة في البيانات والتأكد من صحتها ومراجعتها قبل إرسال الطلب حتى لا يتم استبعاد الطلب من الجهات المعنية لعدم توافر صحة البيانات.

وظائف النيابة العامة جدارة ١٤٤٢ تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة على شبكة الإنترنت، حيث قامت النيابة العامة السعودية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بالكشف عن فتح التسجيل في عدد ٦٧١ وظيفة إدارية للنساء والرجال، ونتابع معكم من خلال هذا المحتوى الأعداد المطلوبة في وظائف النيابة العامة والفئات المستهدفة، كما نقدم لكم رابط تقديم وظائف النيابة العامة عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية ومواعيد تسجيل وظائف النيابة العامة، كما نقدم لكم طريقة التسجيل في جدارة لأول مرة، فتابعونا.

وظائف النيابة العامة ١٤٤٢

وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ نعرضها لكم من خلال هذا المقال لكل الباحثين عن وظائف بالمملكة العربية العربية، حيث اشترطت النيابة العامة أن الأولوية في القبول والتسجيل في النيابة العامة للتخصصات غير التربوية ثم المؤهلات التربوية، وتفتح بوابة توظيف جدارة رابط التقديم في وظائف النيابة العامة يوم الأحد الموافق ١٧ يناير ١٤٤٢ ميلادية، وتستمر تسجيل النيابة العامة لمدة عشرة أيام حتى يوم ٢٧ يناير ٢٠٢١ ميلادي.

الفئات المستهدفة في تقديم النيابة العامة ١٤٤٢

كشفت النيابة العامة السعودية عن أعداد المطلوبين في تقديم وظائف النيابة العامة ١٤٤٢، ونقدم لكم عرض لوظائف النيابة العامة حسب ماتم الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة موقع توظيف جدارة للتوظيف الإلكتروني يمكنكم تسجيل وظائف النيابة العامة من خلال الدخول على موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني “الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية السعودية”.

وفي سياق متصل شددت وزارة الخدمة المدنية على ضرورة إدخال بيانات صحيحة عبر بوابة توظيف جدارة حتى لا يتم استبعاد الطلب فيما بعد في مراحل مطابقة البيانات، كما شددت الوزارة على ضرورة طباعة الطلب حتى يتم تقديمه في حال تقديم تظلم على نتائج القبول، وتتمنى أسرة موقع ثقفني التوفيق لكافة المتقدمين في وظائف النيابة العامة للرجال والنساء، ويمكنكم معرفة طريقة التسجيل في جدارة من خلال متابعة الفيديو التالي:

طريقة التسجيل في جدارة لأول مرة

التسجيل في جدارة لأول مرة يتم بخطوات بسيطة من خلال كتابة البيانات التالية عبر بوابة وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية جدارة:

إدخال رقم الهوية الوطنية.

كتابة كلمة السر.

كتابة نوع الجنس.

إدخال رمز التحقق كما في الصورة الظاهرة.

تسجيل الدخول على الموقع.

بعد ذلك يتم اختيار تعبئة الطلب.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة ١٤٤٢

أعلنت وزارة الداخلية عن شروط التقديم في المفاضلة الإدارية للنيابة العامة، وعلى رأس هذه الشروط شرط الجنسية السعودية للماقدم، وفيما يلي عرض لكافة شروط التسجيل في وظائف النيابة العامة:

ان يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يكون المؤهل مطابق مع الوظائف المعلنة عنها.

يكون الأولوية في المفاضلة الإدارية لوظائف النيابة العامة ١٤٤٢ في السعودية للمتقدمين أصحاب المؤهلات غير التربوية ثم سيتم النظر إلى المؤهلات التربوية.

ينبغي ان يجتاز المتقدم الاختبار المهني للخريجين الجامعيين.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعد عرض كافة التفاصيل حول شروط التقديم على وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ في المملكة العربية السعودية وكيفية التسجيل في مسار جدارة لأول مرة، كما قمنا بعرض مواعيد بدء وانتهاء التسجيل الإلكتروني على المفاضلة الإدارية للنيابة العامة جدارة ١٤٤٢، ويمكنكم متابعة نتائج وظائف النيابة من خلال هذا المحتوى، وسوف ننقل لكم كافة أخبار مراحل القبول المبدئي أولًا بأول، وتتمنى لكم أسرة ثقفني التوفيق للجميع.