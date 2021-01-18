وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442| الشروط والخطوات ورابط التسجيل عبر أبشر توظيف

صدى كبير للوظائف المتاحة للمرأة في المملكة في الفترة الأخيرة والأكثر بحثاً هو عن التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 والشروط المطلوبة لشغل وظائف مكافحة المخدرات للنساء والتي أعلنت عنها المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السعودية خصوصاً أن تلك الإدارة قلما ونادراً ما أتاحت فرص توظيف النساء في مكافحة المخدرات منذ تأسيسها في عام 1960.

شروط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية في وكالة الشئون العسكرية بتحديد الشروط اللازم توافرها في المتقدمات للتقديم علي الوظائف الخاصة بوزارة الداخلية لمكافحة المخدرات من خلال الشروط الآتية:

لابد وان تكون المتقدمة لتلك الوظيفة سعودية الأصل والهوية والمنشأ ولا تكون نشأة أي فترة من فترات حياتها بالخارج.

لابد من الحصول علي الشهادة الثانوية أو ما يعادلها كما يفضل أن يكون المؤهل اعلي من الثانوية العامة.

شرط أساسي في في تلك الوظيفة أن تكون حسنة الأخلاق والسير والسمعة ولا يكون لها حكم قضائي سابق بأي قضية مخلة للإدآب والشرف والأمانة العامة أو لها حكم قضائي.

أن يكون لدي المتقدمة للوظيفة الراغبة التقديم إليها هوية مستقلة وسارية.

إذا كانت المتقدمة متزوجة فتكون متزوجة من مواطن سعودي الهوية والنشأة فقط.

أن لا تكون المتقدمة شاغرة بأحدي الوظائف الحكومية أو الخاضعة للخدمة العسكرية بالمملكة.

أن تجتاز المتقدمة اختبارات القبول المحددة من الإدارة العليا.

الدخول إلى رابط ابشر توظيف absher jobs.

اضغط علي الوظائف في اعلي موقع ابشر.

تحديد الوظيفة الراغب التقدم إليها وقراءة الشروط الخاصة بتلك الوظيفة.

الضغط علي موافق “Accept”علي كافة الشروط، الضغط علي تقديم الطلب.

املأ البيانات الخاصة بالمتقدم بدون أخطاء.

النقر علي التالي إذا كان المتصفح باللغة العربية إذا كان المتصفح باللغة الانجليزية يمكنك click next and save.

عليك كتابة بيانات المؤهل العلمي التي حصلت عليه بدقة حتي لا يعتبر تزويراً بالأوراق الحكومية.

اضغط علي عرض وحفظ الطلب وذلك تم تقديم الطلب.

خطوات التسجيل وفي وظائف مكافحة المخدرات بالمملكة والتقديم عبر ابشر توظيفالرابط المتاح للتسجيل في مكافحة المخدرات للنساء 1442

إعلان الوظائف العسكرية للنساء وخاصة إعلان وظائف مكافحة المخدرات من خلال وزارة الداخلية السعودية أن التقديم من خلال المديرية العامة لمكافحة المخدرات سيتاح ابتداءً من يوم الأحد الموافق 4/6/1442 هجرياً الساعة العاشرة صباحاً وحتي يوم الخميس الموافق 8/6/1442 هجرياً وانه سيوافق التقديم يوم الأحد 17 يناير 2021 ميلادياً وسينتهي في 21 يناير 2021 ميلادياً من خلال موقع أبشر توظيف.