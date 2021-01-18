التقديم على وظائف النيابة العامة 1442، أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن وجود 671 وظيفة شاغرة لديها، بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وفتحت النيابة العامة أمام المواطنين الراغبين في تلك الوظائف للرجال والنساء، التقديم عليها عبر مسار جدارة، حيث أن الباب مفتوح الآن أمام المواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على وظيفة شاغرة من وظائف النيابة العامة 1442 عبر مسار جدارة.

التقديم على وظائف النيابة العامة 1442 عبر مسار جدارة للرجال والنساء

أتاحت النيابة العامة للراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة لديها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة والتي يبلغ عددها نحو 671 وظيفة منها 132 وظيفة شاغرة للنساء و539 وظيفة شاغرة للرجال وذلك عبر مسار جدارة حيث يقوم المتقدم بإتباع الخطوات التالية للتقديم على وظائف النيابة العامة 1442 وذلك كما يلي:-

1- الدخول على مسار جدارة، ثم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2- يتم تحديد الرغبة على الوظيفة المطلوب التقدم لها من خلال القيام بالتأشير في المربع المخصص لذلك.

المؤهل المطلوب لشغل وظائف النيابة العامة للرجال والنساء 1442:-

يشترط فيمن يريد التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 للرجال وللنساء أن يكون حاصل على مؤهل الدبلوم فما أعلي.

وظائف النيابة العامة الشاغرة للرجال :-

يبلغ عدد وظائف النيابة العامة الشاغرة للرجال نحو 539 وظيفة نذكر منها ما يلي :-

باحث اجتماعي، باحث إحصاء، باحث تطوير إداري، باحث توظيف، مراقب أمن وسلامة، فني دعم، باحث شؤون موظفين، كاتب سجل، محاسب، كاتب ضبط، مدقق حسابات، مدقق رواتب، مدقق مناقصات، مدقق مشتريات، مهندس مدني، مهندس معماري، محلل نظم، مطور برامج، مهندس كهربائي مساعد، مهندس معماري مساعد، أمين مستودع، باحث اجتماعي مساعد، باحث تطوير إداري مساعد… إلخ.

وظائف النيابة العامة الشاغرة للنساء:-

يبلغ عدد الوظائف الشاغرة للنساء في الوظائف المعلن عنها من قبل النيابة العامة السعودية نحو 132 وظيفة نذكر منها ما يلي:-

باحث اجتماعي، مدقق شئون موظفين، مدقق رواتب، مطور برامج، فني دعم، باحث إحصاء مساعد، باحث تطوير إداري مساعد، باحث شؤون موظفين مساعد، كاتب ضبط، محاسب مساعد، مدقق مشتريات، مفتشة نساء، كاتب سجل… إلخ.

مواعيد التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 عبر مسار جدارة:-

التقديم في وظائف النيابة العامة بدأ يوم أمس الأحد الموافق 4 جمادي الأخر 1442 الموافق 17 يناير 2021 وسوف تستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادي الأخر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً

**كذلك فقد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن وظائف نساء رتبة جندي للعمل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات والتقديم أيضاً متاح عبر أبشر توظيف حتى يوم الخميس المقبل الساعة العاشرة صباحاً، بشرط أن يتوافر لدي المتقدمة لشغل وظيفة رتبة جندي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة الشروط الواردة في الإعلان عن تلك الوظيفة.