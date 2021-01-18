انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الخالية بشركة دومتي للمنتجات الغذائية للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة دومتي للمنتجات الغذائية “المنطقة الصناعية الثانية بالسادس من أكتوبر” كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية تبدأ من “2250 إلى 3300 جنيه” ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة دومتي للمنتجات الغذائية

مطلوب عدد 150 أخصائي مبيعات لجميع المحافظات، مؤهل متوسط ويشترط أن لا يزيد السن عن 34 سنة. مطلوب عدد 2 فني كهرباء، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 4 فنيين تبريد وتكييف، ويشترط مؤهل متوسط، وخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 34 سنة. مطلوب عدد 85 سائق درجة ثانية وثالثة، ويشترط أن يجيد القراءة والكتابة، والسن لا يزيد عن 30 سنة، براتب 3300 جنية. مطلوب عدد 180 عامل إنتاج للمخازن، ولا يشترط مؤهل، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 30 عامل نظافة، مؤهل إعدادية وابتدائية، براتب 2250 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين مؤهلات متوسطة وبدون مؤهل، وأن لا يزيد السن عن 30 سنة، للعمل بجميع المحافظات، وتوفر الشركة مرتبات مجزية تبدأ من 2250 جنيه إلى 3300 جنيه، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01060653332 – 01062235556