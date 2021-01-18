مسار جدارة للتوظيف | خطوات التسجيل في نظام جدارة للتقديم علي الوظائف الحكومية

التقديم للوظائف المتاحة في المملكة عبر نظام مسار جدارة للتوظيف، للتسجيل للوظائف الحكومية ووظائف الخدمة المدنية اصبح ما يشغل بال الشباب السعودي الباحث عن الوظيفة الحكومية التي تضمن للمواطن الحياة الكريمة والتمتع بكافة مزايا الوظائف الحكومية في المملكة والتي يتم التقدم لها عن طريق رابط نظام جدارة للوظائف الحكومية ومنها وظائف النيابة العامة ومكافحة المخدرات للنساء، الوظائف العسكرية للمرأة بالمملكة، وظائف آمن المنشآت.

نظام جدارة للتوظيف وتغيير الاسم إلي مسار جدارة

أطلقت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة نظام متكامل يعمل علي تلقي طلبات التوظيف الخاصة بالوظائف الحكومية بشكل إلكتروني، والتقديم للوظائف يتم من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية عبر نظام جدارة للتوظيف والذي تم تغير مسماه إلي مسار جدارة ويتم حاليا استقبال وتسجيل المتقدمين لوظائف النيابة العامة للرجال والنساء 1442.

كيفية التقديم والتسجيل علي وظائف مسار جدارة

خطوات التقديم للوظائف الحكومية علي رابط المسار تكون بشكل إلكتروني وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الرابط الإلكتروني في نظام جدارة.

بعد تسجيل الدخول تفتح نافذة خاصة بالبيانات التالية:

(خانة الهوية الوطنية – كلمة السر – اختيار جنس المتقدم – كتابة رقم التحقق المرئي).

النقر علي خيار دخول وتحويلك إلي واجهة جدارة.

النقر علي أيقونة ( أرغب بالتقديم علي وظائف جدارة).

فتح تبويب جديد لخانات خاصة بالبيانات المطلوبة للتقديم علي وظائف جدارة.

النقر علي ( إضافة) من اجل اختيار الوظيفة المراد التقدم لها ويتم تسجيل عدد من الرغبات للمتقدم.

أخيراً النقر علي خيار (حفظ) لتكتمل عملية التقدم لوظيفة عبر نظام جدارة الإلكتروني للتوظيف.

خطوات التسجيل الجديد في جدارة

كيف اسجل في نظام جدارة 1442 الخاص بالتوظيف في المملكة؟ الإجابة علي ذلك السؤال الهام تكون في الخطوات التالية لشرح التسجيل في جدارة للتوظيف:

الدخول إلى نظام جدار الإلكتروني عبر مسار جدارة الإلكتروني.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة تاريخ ميلاد المتقدم هجرياً.

كتابة الستة أرقام الخاصين بصورة التحقق الرمزية.

النقر اسفل الصفحة علي خيار ( استمرار).

فتح تبويب جديد يظهر فيه بيانات المتقدم الشخصية من واقع الهوية الوطنية المسجلة في قاعدة المعلومات.

مطابقة البيانات التي ظهرت مع بيانات الشخص وفي حالة عدم الظهور لتلك البيانات يجب التأكد من صحة رقم الهوية الوطنية الذي تم كتابته في الأعلى.

ملئ الخانة المخصصة للخالة الصحية للمتقدم وذكر الإعاقة الجسدية للمتقدم ان وجدت.

ملئ الخانة الخاصة بطريقة التواصل مع المتقدم.

كتابة الدرجات العلمية للمتقدم.

الإجابة علي الأسئلة التي يقوم بطرحها النظام للمتقدم.

علي المتقدم ملئ الخانة الخاصة بمهاراته.

كتابة كلمة المرور في الخانة المطلوبة لذلك.

إعادة كتابة كلمة المرور للتأكد من تطابقها مع الأعلى.

النقر علي الموافقة والتعهد بصحة البيانات التي سجلها المتقدم.

أخيراً النقر على خيار (حفظ) لإتمام عملية التسجيل الجديد في نظام جدارة.

رابط التقديم في وظائف نظم جدارة eservices.mcs.gov.sa

بعد شرح التسجيل الجديد في مسار جدارة للتوظيف وذكر الخطوات اللازمة لعملية التسجيل نقدم للمواطنين الباحثين عن موقع جدارة إلكتروني رابط التقديم علي وظائف جدارة من خلال رابط منظومة التوظيف إلكتروني.