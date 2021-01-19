وظائف النيابة العامة 1442 طريقة التقديم والتسجيل للوظيفة عبر مسار جدارة للتوظيف

بدأ استقبال طلبات التقديم على وظائف النيابة العامة 1442، والتسجيل للوظيفة عبر مسار جدارة حيث تم إتاحة تلقى طلبات توظيف 671 مواطن ومواطنة من خلال رابط جدارة للتوظيف حيث شهد موقع جدارة إقبالا كبيرا للتسجيل في فرص عمل النيابة العامة عبر مسار جدارة حيث أن المطلوب لوظائف الرجال في النيابة العامة هم 539 مواطن والمطلوب لوظائف النيابة العامة للنساء 132 وسيتم توظيفهم على سلم رواتب بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة السادسة.

الشروط المطلوبة للتسجيل في وظائف النيابة العامة عبر جدارة 1442

النيابة العامة في المملكة قامت بالإعلان علي موقعها الرسمي عن وجود عدد 671 وظيفة إدارية متاح التقديم عليهم للرجال والنساء وأكدت أن التقديم في وظائف النيابة العامة من خلال منظومة التوظيف جدارة وأعلنت النيابة عن شروط التقديم للوظائف الإدارية للرجال النساء وهي كالتالي:

التسجيل للوظائف الإدارية بالنيابة العامة للمواطنين السعوديين فقط.

تطابق المؤهل العلمي للمتقدم مع الوظيفة التي أعلنت عنها النيابة العامة.

حصول المتقدمين لبعض الوظائف الإدارية المتاحة على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.

حصول المتقدمين لوظيفة النيابة على درجة البكالوريوس والماجستير والدبلومات العليا بعد التخرج الجامعي وذلك للإعلام.

خضوع المتقدمين لاختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية وذلك للوظائف المتاحة للسلم الوظيفي على الدرجات السادسة والسابعة والثامنة.

أولوية الحصول علي الوظائف الإدارية بالنيابة العامة للمتقدمين الحاصلين علي مؤهلات غير تربوية وبعد ذلك النظر في طلبات الحاصلين علي تخصصات تربوية.

وضع شرط الحصول علي قرار معادلة صادر من وزارة التعليم لمن حصل علي الشهادة الجامعية بالخارج.

اختيار شغل الوظائف سيكون بعد عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين والاختيار سيكون للأكثر حصولاً على النقاط بالمقابلة في حالة تساوى المؤهلات العلمية.

الوظائف المتاحة والمؤهلات المطلوبة للوظائف الإدارية جدارة 1442

أعلنت النيابه العامة عن إتاحة العديد من فرص العمل للنساء والرجال والتقديم في تلك الوظائف الإدارية يكون عبر موقع التوظيف الحكومي مسار جدارة واليكم تفاصيل الوظيفة والمؤهلات في وظيفة النيابه العامة :

كيفية التقديم علي الوظائف الإدارية بالنيابة العامة عبر مسار جدارة 1422

خطوات التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 والتسجيل في الوظائف الإدارية عبر موقع جدارة وبعد الاطلاع علي شروط التقديم لوظيفة النيابة العامة وتطابق الشروط مع الشخص المتقدم نأتي لشرح طريقة التقديم في وظائف النيابة العامة في جدارة 1442 عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط جدارة للتوظيف.

الدخول لرابط جدارة ممن خلال الحساب الخاص بالمتقدم المسجل في مسار جدارة واليكم خطوات التسجيل في جدارة.

التأكد من تطابق البيانات الخاصة بالمتقدم وصحتها.

التقدم باعتراض في حالة اختلاف البيانات الشخصية للمتقدم.

الضغط على خيار التقديم في حالة تطابق البيانات.

الحرص على اختيار الوظيفة المتاحة المناسبة للمؤهل العلمي للمتقدم.

ملئ خانات البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة بحرص شديد حتى لا يرفض الطلب بسبب نقص البيانات والمرفقات.

أخيراً بعد التأكد يتم الضغط على تأكيد الطلب.

رابط التسجيل في وظائف النيابة العامة جدارة 1442 eservices.mcs.gov.sa

بعد شرح خطوات التقديم وشروط وظائف النيابة في جدارة للتوظيف وذكر الخطوات اللازمة لعملية التسجيل نقدم للمواطنين الباحثين عن موقع جدارة الإلكتروني رابط التقديم علي وظائف النيابة جدارة من خلال رابط منظومة التوظيف الإلكتروني، وذلك للتقديم في وظائف النيابة العامة جدارة 1442.