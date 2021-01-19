رابط تسجيل مكافحة المخدرات للنساء 1442 الشروط وخطوات التقديم عبر jobs.sa

ننشر رابط تسجيل مكافحة المخدرات للنساء 1442 للتقديم في الوظائف العسكرية الشاغرة بقطاع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بعد أن تم الإعلان رسمياً من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات وفق للمواعيد التالية:

يبدأ تقديم مكافحة المخدرات نساء اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 17 يناير 2021م الموافق لتاريخ 4 جمادي الأخر 1442هـ.

يستمر باب استقبال طلبات التسجيل في مكافحة المخدرات 1442 للعنصر النسائي حتى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 21 يناير 2021م الموافق لتاريخ 8 جمادي الأخرة 1442هـ.

تسجيل مكافحة المخدرات للنساء 1442

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء عبر منصة ابشر التوظيف الإلكتروني المختصة بعرض الوظائف العسكرية الشاغرة للعديد من القطاعات العسكرية بالمملكة.

حيث يتم الإعلان عن وجود وظائف شاغرة عبر منصة وزارة الداخلية توظيف الإلكترونية “أبشر توظيف”، ويتضمن الإعلان الوظيفي لكافة التفاصيل المتعلقة بالوظيفة من حيث مواعيد التقديم والشروط الواجب توافرها في من يرغب في التسجيل بالوظائف المعلنة.

خطوات التسجيل في مكافحة المخدرات 1442

يتم التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للكادر النسائي عن طريق الدخول إلى منصة ابشر التوظيف الإلكتروني، ثم الدخول إلى الإعلان الوظيفي الخاص بالمديرية، ثم قراءة شروط التعيين بعناية والتعرف على فترة التسجيل في الوظائف الشاغرة للتعيين على رتبة جندي للنساء.

ثم النقر على الرابط المرفق أسفل الصفحة ليتم الانتقال إلى “الوظائف المتاحة”، يتم النقر على “جندي نساء”، ليتم التحويل إلى الصفحة الخاصة ببيانات الوظيفة، قم بالموافقة على الشروط ثم “تقديم الطلب”، ليتم التحويل إلى صفحة الدخول لنموذج التقديم، حيث يتم تعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – جنس المتقدم – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب).

ثم يتم الانتقال إلى صفحة تعبئة المعلومات الشخصية، حيث يتم تعبئة كافة المعلومات والبيانات بصورة دقيقة، ويتم الحصول على حساب منصة تويتر أو حساب منصة فيس بوك من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ثم الدخول إلى البروفايل “الصفحة الشخصية أو الملف الشخصي”، ثم نسخ رابط الصفحة ووضعها في الحقل الفارغ بالنموذج، ويمكنكم التعرف على الخطوات بالتفصيل من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

منصة ابشر توظيف الإلكترونية

ويتيح موقع ابشر التوظيف الرسمي إمكانية التسجيل في الوظائف العسكرية المتاحة عن طريق اتباع خطوات التقديم العامة المتعارف عليها، حيث لا يتطلب الموقع وجود حساباً مُسبقاً على المنصة حتى يتمكن المتقدم من تقديم طلبه، ويمكنكم التعرف على شروط التعيين في وظائف مكافحة المخدرات من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط تقديم وظائف أبشر 1442

يتم التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للعنصر أو الكادر النسائي عن طريق الدخول إلى منصة ابشر توظيف الإلكترونية، ثم النقر على الإعلان الوظيفي المناسب للمؤهل العلمي والفني الحاصل عليه المتقدم، ومن يرغب في دخول منصة ابشر وظائف يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول منصة ابشر توظيف (jobs.sa).

ويجب على المتقدمين أو المتقدمات قراءة الشروط والتعليمات المرفقة بالإعلان الوظيفي بدقة حتى لا يتم استبعاد طلب التسجيل الخاص بالمتقدم أو المتقدمة في حال وجود اختلافاً في بيانات التقديم على مكافحة المخدرات للنساء 1442 وفق الشروط المعتمدة، وتتيح الإدارة عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات للرجال “نتائج القبول المبدئي” للتعيين على رتبة (جندي أول – جندي).

شروط تقديم مكافحة المخدرات

أوضحت إدارة القبول المركزي الشروط الواجب توفرها فيمن ترغب في التسجيل بوظائف المخدرات للنساء، حيث يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة في خارجها من شرط الجنسية، كما يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويجب أن تتمتع المتقدمة بحسن السيرة والسلوك والسمعة، وألا تكون المتقدمة محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف والأمانة، كما يجب ألا يكون قد سبق لها التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون قد تم إنهاء خدماتها من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سببٍ كان أو موظفةً بأي جهة حكومية.

أما عن الطول والوزن، فيجب تناسب طول المتقدمة مع وزنها، ولا تكون متزوجةً من غير مواطن سعودي، إلى جانب اجتياز كافة إجراءات القبول، ويجب حصول المتقدم على المؤهل المطلوب، إلى جانب مُصادقة المؤهل العلمي والفني من جانب جهة الاختصاص، وألا يقل عمر المتقدمة عن 21 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً، ويتم تسجيل مكافحة المخدرات للنساء 1442 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.