هيئة الطيران المدني توطين 28 مهنة في 10 الآف وظيفة جميع التخصصات

هيئة الطيران المدني تم الإعلان من خلالها بمبادرة جديدة خاصة بتوطين الوظائف التي تخص قطاع النقل الجوي وكان الغرض من ذلك أن يتم استهداف التوطين بالإعلان عن عشرة الآف وظيفة داخل القطاع ويأتي التوطين والغرض منه بأن يتم التعيين في الوظائف بمختلف التخصصات المتنوعة داخل القطاع وكانت الهيئة العامة للطيران المدني يأتي أعلانها بذلك والغرض منه تعزيز القطاع الخاص بالطيران والذي هو من ضمن الرؤية الخاصة بالمملكة 2030 وكان توطين الوظائف أشتمل علي توطين عدد ثمان وعشرون وظيفة والتي تكون متخصصة في المحتوي المتعلق في قطاع النقل الجوي ويتم من خلال ذلك الموافقة من خلال القطاع علي توزيع ما يخص المستهدفات وذلك وفقاً للخطة الموضوعة والمشتملة علي التطوير في هيئة الطيران المدني والتي تخص عدد الأعوام المحددة بثلاث أعوام من 2020 حتي عام 2023 ويتم تقديم وظيفة المتعلقة بالوظائف المعلن عنها بعدد عشرة الآف وظيفة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة هيئة الطيران المدني .

هيئة الطيران المدني وأهم ما تم إعلانه من قبل الهيئة التي تخص الوظائف الجديدة :-

كانت قد تم التوجيه من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بتوجيهات خاصة بجميع شركات الطيران المدني والمقاولين المسئولين عن الصيانة والمختصين في التشغيل في قطاع النقل الجوي وأيضاً من هم مسئولين عن تقديم الخدمات والعاملين داخل كافة المطارات ليتم البدء في تنفيذ هذه المبادرة وهي مبادرة التوطين وتم التوضيح بأنه سيكون هناك فرق متخصصة في العمل علي المراقبة فيما يخص تنفيذ توطين الوظائف داخل الهيئة العامة للطيران المدني وذلك سيتم بشكل دوري كل شهر ويتم أيضاً عمل ورفع التقارير الخاصة بذلك ويتم رفعه إلي قطاع النقل الجوي .

قطاع النقل الجوي وما تم توضيحه في الشأن الخاص توطين الوظائف :-

تم التوضيح من الهيئة أن هذا الإعلان يأتي ثمرة التعاون التي كانت تشارك فيه أيضاً وزارة الموارد البشرية التي كانت مساهمتها في القطاعين العام والخاص بالشراكة مع قطاع النقل الجوي وكان يهدف هذا التعاون إلي توطين الوظائف لكي يكون متاح لكل شخص يرغب في الحصول علي وظيفة ويكون مستوجب الشروط المعلن عنها فمن حقه التقدم للوظيفة في قطاع النقل الجوي .

الوظيفة الأولي هي وظيفة طيار في أطار التوطين . الوظيفة الثانية هي وظيفة مضيف المعلن عنها في الهيئة العامة . الوظيفة الثالثة هي وظيفة مراقب جوي في أطار توطين الوظائف . الوظيفة الرابعة هي وظيفة مشرفين وهي وظيفة تتطلب مواصفات معينه . الوظيفة الخامسة هي وظيفة منسقين لساحة الطيران ومنسقين الخدمات الأرضية في . الوظيفة السادسة هي وظيفة المناولات المتعلقة بالشحن والعفش والركاب في توطين . الوظيفة السابعة هي وظيفة تموين الطائرات من ضمن مبادرة توطين الوظائف . الوظيفة الثامنة هي وظيفة بائع داخل صالات المطارات في قطاع النقل الجوي . الوظيفة التاسعة هي وظيفة سائق لمعدات ومهامه تكون داخل الساحة الخاضعة للهيئة . هناك أيضاً وظائف أخري معلن عنها والتي تتعلق بالنقل الجوي في قطاع النقل الجوي .

قطاع النقل الجوي وما هي أهم الوظائف المعلن عنها والتي يرغب القطاع في توطينها :-

هيئة الطيران المدني والتي تم التصريح من خلال المصادر الرسمية لها بأن توطين الوظائف يأتي ضمن الرؤية الخاصة بالمملكة العربية السعودية الخاصة برؤية 2030 وخطة التوطين الخاصة بثمان وعشرون مهنة والتي اشتملت علي عشرة الآف وظيفة متاحة كما هو معلن عنه سابقاً في قطاع النقل الجوي والمتاح أمام الجميع بأن يتقدم للوظائف حسب الشروط والتخصصات .