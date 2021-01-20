هيئة الطيران المدني السعودي توفر 10 آلاف وظيفة شاغرة

الهيئة العامة للطيران السعودي تطرح 10 آلاف وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات داخل القطاع المدني للطيران، ويأتي ذلك إستكمالاً لحملة توطين الوظائف في القطاع الجوي، وتحقيقاً للرؤية المستقبلية التي تسعى إليها المملكة في تطوير القطاع المدني بحلول عام 2030، وما يجب ذكره أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد أطلقت مبادرة بتوطين 28 مهنة في المجال الجوي.

الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي

لقد أعلنت الهيئة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة المتنوعة والمتعددة في كافة التخصصات التي تختص بالمجال الجوي ومن تلك (طيار، مضيف جوي، طاهي جوي، ومراقب جوي، ومشرفين، ومناولات الشحن والعفش والركاب ومسقي ساحة الطيران، وكذلك توافر وظائف في تموين الطائرات، وظيفة مناولة المواد الخطرة، وبائع صالة مطار، ووظائف مشغل السماعة، وأيضاً وظائف الخدمات الأرضية كخدمات الركاب، ووظيفة سائق معدادت داخل ساحة المطار، فني صيانة عامة، فني صيانة مطارات) وغيرها من مهن قطاع النقل الجوي.

الهيئة العامة للطيران المدني السعودي

لقد أعلن متحدث رسمي عن الهيئة من خلال موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بأن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أطلقت مبادرة عن توطين وظائف القطاع الجوي لتعزيز مجال الطيران داخل المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ولقد حددت مدة تنفيذ ذلك في خلال ثلاثة أعوام متتالية بدايةً من عام2021.

ولقد ناشدت هيئة الطيران المدني السعودي جميع شركات الطيران وكذلك مقاولي الأعمال الصيانة وأيضاً مسئولي الخدمات بضرورة السرعة في تنفيذ المبادرة عدم التقاعس عنها، كما خصصت الهيئة فريق عمل لمراقبة ومتابعة أعمال المبادرة بصفة دورية شهرية وتسجيل تقرير بنتائج ذلك وتقديمها للهيئة.

من المعروف أنه كان يطلق على هيئة الطيران المدني السعودي سابقاً مصلحة الطيران المدني، وفي عام 2018 سجلت الهيئة أعلى معدل لرحلات الطيران داخل المملكة العربية السعودية، وتعتبر مدينة الرياض هي المقر الرئيسي للهيئة العامة للطيران وتندرج الهيئة العامة للطيران المدني تحت وزارة النقل السعودية، وتعد الهيئة هي المسئولة عن أجواء المملكة بالترتيب والتنسيق بين كافة الطائرات التجارية، وتهدف الهيئة إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمسافرين مطابقة للمواصفات العالمية.