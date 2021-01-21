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مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 لخريجي الحقوق والتجارة والهندسة وغيرها والشروط والتفاصيل

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف تفاصيل مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021، لخريجي العديد من الجامعات والتي من أبرزها الحقوق وكلية الجارة والهندسة وغيرها من جميع المحافظات المصرية، وبدأ التقديم رسمياً يوم 17 يناير وحتى 26 يناير الجاري، حيث أن مدة التقديم بالمسابقة 10 أيام فقط.

شروط التقديم في مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 لخريجي الحقوق والتجارة والهندسة وغيرها والشروط والتفاصيل 1

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- العنوان هو نفس العنوان المدرج بالبطاقة.
3- سريان بطاقة الرقم القومي.
4- أن يكون السن أقل من 28 سنة.
5- شهادة الخدمة العسكرية بقدوة حسنة، أو الإعفاء أو التأجيل.
6- أن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل.
7- أن لا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الرابعة.

المؤهلات الطلوبة في مسابقة البنك الزراعي المصري 2021

  • بكالوريوس تجارة من جميع المحافظات.
  • بكالوريوس إدارة أعمال جميع المحافظات.
  • بكالوريوس هندسة إتصالات.
  • بكالوريوس علوم حاسب آلي| هندسة حاسب آلي.
  • خريجي الحقوق قسم إنجليزي.

مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 لخريجي الحقوق والتجارة والهندسة وغيرها والشروط والتفاصيل 2

مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

ملاحظات هامة نشرها البنك الزراعي المصري في مسابقة التعيينات 2021

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مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 لخريجي الحقوق والتجارة والهندسة وغيرها والشروط والتفاصيل 3

مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 لخريجي الحقوق والتجارة والهندسة وغيرها والشروط والتفاصيل 4

مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 لخريجي الحقوق والتجارة والهندسة وغيرها والشروط والتفاصيل 5

مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 لخريجي الحقوق والتجارة والهندسة وغيرها والشروط والتفاصيل 6

مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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