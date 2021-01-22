نتائج قوات أمن المنشآت 1442 رابط الاستعلام الرسمي عبر منصة ابشر وظائف

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج قوات أمن المنشآت 1442 عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية jobs.sa المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات المستفيدة من هذه الخدمة، حيث يتم الإعلان عن الوظائف العسكرية الشاغرة متضمنةً موعد فتح باب التسجيل في الوظائف الشاغرة والشروط الواجب توفرها في المتقدمين أو المتقدمات، كما يتم من خلال المنصة أيضاً عرض نتائج القبول المبدئي والنهائي.

وقد تم الإعلان رسمياً عن إتاحة نتائج أمن المنشآت 1442 عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني لمن يرغب في الاستعلام عنها، وقد أرفقت الإدارة العامة للقبول المركزي بالإعلان المستندات المطلوب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف أمن المنشآت 1442 عبر منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية.

نتائج قوات أمن المنشآت 1442

أتاحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني عن إتاحة الاستعلام عن نتائج تقديم أمن المنشآت للتعيين على رتبة جندي، وقد أكدت على ضرورة الحضور إلى موقع المقابلة الشخصية في الوقت المحدد لكل متقدم كما هو موضحاً بالرسالة النصية أو عبر الموقع الإلكتروني “أبشر”.

وعند الذهاب إلى مقر المقابلة في الموعد المحدد، يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من جانب وزارة الصحة (ارتداء الكمامة) وتحقيق التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الطبية، كما يجب الحضور بالزي الرياضي مع ضرورة الاهتمام بمظهر المقبول العام.

المستندات المطلوب إحضارها للمقبولين في أمن المنشآت

أعلنت إدارة القبول المركزي عن المستندات المطلوب إحضارها عند المقابلة الشخصية، حيث تمثلت المستندات في التالي:

إحضار النموذج الخاص بموعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة ابشر توظيف الإلكترونية.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها.

إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو صورة مصدقة منها.

إحضار أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال تم الحصول على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية، إلى جانب إحضار صورة مصدقة منها.

إحضار إشعار درجة اختبار قياس المركز الوطني.

إحضار عدد 4 صور شخصية ملونة ذات خلفية بيضاء حديثة تكون مقاس 4*6، ويجب أن تكون الصور مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور.

إحضار ملفاً يوضع به كافة المتطلبات المذكورة.

رابط دخول منصة أبشر وظائف ( jobs.sa).