جدارة موعد وظائف النيابة العامة وما هو الموعد الأخير للتقدم للوظائف

جدارة وعبر المنصة كانت قد أعلنت عن عدد الوظائف المتاحة للرجال والنساء والتي كان عددها ستمائة واحد وسبعون وظيفة وحددت النيابة العامة الموعد النهائي الذي سوف يتم فيه غلق باب التقدم لشغل الوظائف فيها وذلك معلن عن طريق الموقع الرسمي للنيابة وأيضاً علي وظائف جداره وكانت النيابة قد أعلنت عن عدد الوظائف وتقسيمها بين الرجال والنساء حسب الوظائف المعلن عنها وما هي الوظائف التي تلائم الرجال وأيضاً النساء وكان ذلك من نحو ثلاث أسابيع مضت وحددت اليوم عن طريق موقع جدارة للتوظيف بالتوجيه من النيابة العامة السعودية الشروط وماهي المقومات التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لشغل الوظائف المتاحة عبر جداره للتوظيف ومنصتها الرسمية داخل المملكة العربية السعودية .

جدارة التي تم الإعلان علي منصتها بالتعاون مع النيابة العامة في يناير الحالي عن ما هي الوظائف المتاحة :-

كان قد تم الإعلان عن الوظائف المراد شغلها في النيابة العامة السعودية وكان العدد الذي تم طرحه في هذا الشأن عدده ستمائة واحد وسبعون وظيفة كانت تتراوح ما بين العمل الإداري والوظائف المساندة كذلك في إدارات مختلفة داخل النيابة العامة كما تم الإعلان عن الكادر الذي يخص أعضاء النيابة العامة السعودية بمرتبة الملازم أول داخل النيابة وكانت شروطها معلنه علي الموقع الرسمي النيابة العامة السعودية وكذلك علي وظائف جداره عبر المنصة الرسمية للمنصة تحت بند جدارة توظيف .

الشرط الأول في النيابة العامة من الشروط أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية . الشرط الثاني في النيابة العامة السعودية للتقدم للوظيفة يكون حاصل علي شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادل الشريعة . الشرط الثالث علي الموقع الرسمي ومنصة جدارة للتقدم للوظيفة هو أن يكون حاصل علي شهادة خاصة بالأنظمة أو ما يعادل ذلك .

موقع جدارة للتوظيف وما هي الشروط التي تم الإعلان عنها للتقدم لشغل الوظيفة :-أبرز ما جاء من تصريحات من النيابة العامة السعودية علي المتقدمين للوظائف المتاحة :-

كانت قد صرحت النيابة العامة السعودية علي كل راغب وراغبة في التقدم إلي وظائف النيابة العامة السعودية عبر موقعها الرسمي أو عبر جداره وظائف أن يكون التقدم في الشهر الحالي بالموعد الذي تم تحديده من النيابة العامة فأن الوظيفة التي تخص ملازم التحقيق التي يعين عليها نساء سعوديات فيهي بمثابة “محقق جنائي” وتحمل مهمة الصفة القضائية ويمكن أن يتم العمل علي وظيفة مدينة وهذا ما جاء من تصريحات من النيابة العامة السعودية عبر موقعها وعبر موقع جداره .

ما هي المهام التي تشملها وظيفة ملازم التحقيق التي تعد بمرتبة المحقق الجنائي :-

تعد هذه الوظيفة من وظائف النيابة العامة السعودية أول مرتبة في مراتب السلم الوظيفي داخل النيابة العامة والتي وضع لها شروط علي جداره كما من صلاحيات شاغل هذه الوظيفة بأن يقوم بمهام التحقيق في الجرائم المتنوعة كالقتل وجريمة الخطف وجريمة الابتزاز داخل النيابة العامة .

وظيفة رقم 1 في النيابة العامة وهي باحث أجتماعي .

وظيفة رقم 2وهي باحث إحصاء .

وظيفة رقم 3 في النيابة العامة السعودية وهي باحث في التطوير الإداري .

وظيفة رقم 4 ومعلن عنها في جدارة وهي باحث في توظيف .

وظيفة رقم 5 وهي باحث في شئون موظفين .

وظيفة رقم 6 في النيابة العامة وهي مراقب في للأمن والسلامة .

وظيفة رقم 7 في النيابة العامة السعودية وهي وظيفة فني دعم .

وظيفة رقم 8 وهي وظيفة كاتب السجل .

وظيفة رقم 9 وهي وظيفة كاتب ضبط .

وظيفة رقم 10 في منصة جدارة وهي وظيفة محاسب .

وظيفة رقم 11 وهي وظيفة مدقق حسابات .

وظيفة رقم 12 في موقع جدارة للتوظيف وهي وظيفة مدقق رواتب موظفين .

وظيفة رقم 13 وهي وظيفة مدقق مشتريات .

وظيفة رقم 14 وهي وظيفة مدقق مناقصات .

وظيفة رقم 15 وهي وظيفة مهندس متخصص في هندسة معمارية .

وظيفة رقم 16 وهي وظيفة مهندس متخصص في معماري .

وظيفة رقم17 في النيابة العامة وهي وظيفة متخصص فني دعم .

وظيفة رقم 18 وهي وظيفة محلل في نظم .

وظيفة رقم 19 وهي وظيفة مطور في البرامج .

وظيفة رقم 20 في النيابة العامة السعودية وهي وظيفة مهندس في تخصص كهربائي مساعد .

وظيفة رقم 21 هي وظيفة مهندس متخصص في هندسة معماري مساعد .

وظيفة رقم 22 هي موظف أمين في المستودع .

وظيفة رقم 23 في جدارة هي وظيفة باحث أجتماعي بصفة مساعد .

وظيفة رقم 24 وهي وظيفة باحث في الإحصاء .

وظيفة رقم 25 في النيابة العامة السعودية وهي وظيفة باحث تطوير إداري ويكون بصفة مساعد .

وظيفة رقم 26 وهي وظيفة باحث مخزون بصفة مساعد .

وظيفة رقم 27 في النيابة العامة وهي وظيفة مأمور متخصص في صرف .

وظيفة رقم 28 وهي وظيفة مأمور متخصص في العلاقات عامة .

وظيفة رقم 29 في النيابة العامة السعودية وهي وظيفة مأمور تخصص في وثائق ومحفوظات .

وظيفة رقم 30 وهي وظيفة مترجم في اللغة أرود .

وظيفة رقم 31 النيابة العامة وهي وظيفة مترجم في اللغة الهندية .

وظيفة رقم 32 وهي وظيفة محاسب بصفة مساعد .

وظيفة رقم 33 في النيابة العامة وهي وظيفة المدقق في الحسابات بصفة مساعد .

وظيفة رقم 34 وهي وظيفة المدقق في الرواتب .

وظيفة رقم 35 وهي وظيفة المدقق في الشئون الخاصة بالموظفين .

وظيفة رقم 36 في النيابة العامة السعودية وهي وظيفة المراقب في المخزون .

وظيفة رقم 37 وهي وظيفة مساعد إداري .

وظيفة رقم 38 وهي وظيفة فني متخصص في التبريد والتكييف .

وظيفة رقم 39 في النيابة العامة وهي وظيفة مأمور متخصص في الاتصالات .

وظيفة رقم 40 وهي وظيفة فني دعم مساعد .

وظيفة رقم 41 في النيابة العامة السعودية وهي وظيفة مأمور متخصص في الصرف .

وظيفة رقم 42 في النيابة العامة وهي وظيفة فني وتخصصه في صيانة الأت .

وظيفة رقم 43 وهي وظيفة مأمور متخصص في الصرف .

وظيفة رقم 44 وهي وظيفة مأمور متخصص في العهدة .

وظيفة رقم 45 في النيابة العامة السعودية وهي وظيفة مراقب في مجال الأمن والسلامة .

وظيفة رقم 46 في النيابة العامة وهي وظيفة مصور متخصص في الصور الفوتوغرافية .

باقي عدد الوظائف التي تم الإعلان عنها للرجال علي موقع النيابة العامة في الموقع الرسمي .

ما هي الوظائف المعلن عنها في النيابة العامة السعودية التي أعلنت للرجال في شغلها :-

جدارة تم الإعلان عن باقي الوظائف التي تخص الرجال في النيابة العامة السعودية كما تم أيضاً الأعلان عن الوظائف المتاحة للنساء عبر الموقع الرسمي النيابة العامة كذلك أيضاً علي منصة جدارة توظيف والتي عددها شامل الرجال والنساء ستمائة وواحد وسبعون وظيفة وكان قد تم التصريح من النيابة العامة السعودية بأن أخر موعد للتقدم للوظائف هو اليوم وعلي من يرغب في التوظيف سرعة التقدم عبر الوسائل الرسمية وعلي أي شخص ليس مسجل في المنصات الرسمية يمكنه التسجيل ومن بعدها يمكنه التقدم للوظيفة .