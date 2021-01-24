الأمن العام بدء في تلقي طلبات التعيين إلكتروني عبر رابط رسمي للمملكة

الأمن العام تم التصريح من الجهات الرسمية داخل المملكة أنه سوف يتم البدء في تلقي طلبات التجنيد إلكترونياً عبر الموقع الرسمي رابط تقديم الأمن العام وتم تحديد اليوم الذي سيبدأ فيه تلقي طلبات التجنيد داخل المملكة وتم إعلان ذلك في الأيام القليلة الماضية وكان الإعلان من مديرية الأمن العام داخل المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بسبب حاجتها إلي عدد من الذكور ليتم تجنيدهم بالصبغة العسكرية ويتم التعيين في الأمن العام وفقاً للشروط التي تم وضعها من المديرية وبناءً علي ضوابط معينة .

الشرط الأول من الشروط أن يكون المتقدم أردني الجنسية . الشرط الثاني من الشروط أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة . الشرط الثالث من الشروط يتراوح عمر من يتقدم للتعيين ما بين سبعة عشر عاماً إلي سبعة وعشرون عاماً . الشرط الرابع من شروط التعيين هو تقديم كافة المستندات المطلوبة للجهات المعنية فيما يتعلق بمسوغات التعيين .

رابط تقديم الأمن العام ويتم الدخول عليه وهو الموقع الرسمي الخاص مديرية الأمن الأردنية .

يتم بعد الدخول علي الموقع الرسمي ملء كافة البيانات المطلوبة من الشخص الذي يريد التعيين في المديرية .

يتم مع ملء البيانات رفع كافة المستندات التي يتم طلبها مع طلب ملء التقدم للتعيين .

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يقوم الشخص الراغب في التعيين بإرسال الطلب وبعدها يتم إرسال رسالة خاصة بالطلب علي الهاتف الشخصي للمتقدم تشمل التفاصيل بشكل كامل وموعد المقابلة وتوقيت المقابلة .

الشرط الأول من الشروط التي وضعها من مديرية الأمن العام أن يكون المتقدم للتعيين طوله 168 سم ولا يقل . الشرط الثاني من الشروط التي تم وضعها يبدأ السن للمتقدم من سبعة عشر عام ولا يزيد عن سبعة وعشرون عاماً . الشرط الثالث من الشوط التي وضعت أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وأن لا يكون له سابقة إجرامية . الشرط الرابع من شروط التقدم للتعيين أن يكون المتقدم ليس له أي خدمات سابقة داخل القوات المسلحة الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية . الشرط الخامس من شروط التعيين هو أذا ما كان الشخص المتقدم للتعيين يعمل كسائق يتم تقديم رخصة القيادة من الدرجة الثانية حتي الدرجة السادسة للقيادة . الشرط السادس من شروط التعيين في مديرية الأمن هو أن يكون المتقدم من مواليد عام خمسة وتسعون ميلادياً وما فوق وبالتحديد يوم واحد يناير من نفس العام . الشرط السابع من الشروط التي تم وضعها هو أن يكون المتقدم لائقاً من الناحية الطبية التي تم وضعها وأيضاً يكون لائقاً من الناحية الصحية . لكل فرد متقدم للتعيين ويتم أختياره من الذين يعملون بمهنة السائق يجب عليه أن يحضر الكفالة العدلية والتي تم تحديد قيمتها بقيمة ألفان دينار أردني ويتم عمل فحص عملي يخضع له الشخص قبل أن يتم الموافقة عليه .

الأمن العام وما هي الشروط التي تم وضعها ليتم قبول من هم متقدمون للتعيين :-رابط التقديم للمديرية الذي من خلاله يتم التقديم وما هي الخطوات الخاصة به :-شروط تقديم الأمن العام لعام 2021 داخل المملكة الأردنية الهاشمية :-

الأمن العام أعلنت منذ أيام قليلة عن ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الرغب في التعيين وللاضطلاع عل ما هي الشوط وكافة البيانات التي يتم طلبها من المتقدم للتعيين في الوظائف المعلنة عليه أن يقوم بالدخول علي الرابط الرسمي الخاص وموقعها الرسمي ليتعرف علي كافة التفاصيل والتي يريد أن يعرفها .