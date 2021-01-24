وظائف الطيران المدني 1442 الشروط المطلوبة ورابط التقديم

وظائف الطيران المدني 1442 ، يبحث عدد كبير من الأشخاص عن وظائف الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني يوم الثلاثاء الماضي، الموافق لـ 19 يناير لعام 2021 عن توافر 10 آلاف وظيفة، وذلك ضمن المبادرة الخاصة بتوطين وظائف قطاع النقل الجوي، والتي تهدف إلى توطين هذه الوظائف في عدد كبير من التخصصات التابعة لقطاع الطيران، طبقًا لرؤية المملكة 2030.

وظائف الطيران المدني السعودي 1442

وظائف الطيران المدني 2021 تعتبر واحدة من الوظائف التي تم الإعلان عنها طبقًا لرؤية المملكة 2030، حيث أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن ضرورة توطين حوالي 28 مهنة تابعة للقطاع الجوي.

ونتيجة لذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن توافر وظائف جديدة، حيث طرحت هيئة الطيران المدني وظائف ، تبلغ حوالي 10 آلاف وظيفة تندرج تحت مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تهدف إلى توطين الوظائف التي قامت بتوفيرها في حوالي 28 وظيفة بقطاع النقل الجوي، حيث تسعى هيئة الطيران المدني توظيف كوادر علمية وفنية مؤهلة لتغيير الدماء داخل المؤسسة، مع ضرورة أن يتم توزيع هذه الوظائف على السنوات المقبلة بدءًا من العام الحالي 2021 وعام 2022 وعام 2023.

وينبغي الإشارة إلى أنه تم إصدار توجيه لكافة الشركات التي تعمل في قطاع الطيران وقطاع المقاولين وبالتحديد في مجال الصيانة والتشغيل، إلى جانب الشركات التي تقدم الخدمات في جميع المطارات الموجودة في المملكة العربية السعودية حتى يبدأوا في تنفيذ مبادرة الـ 10 آلاف وظيفة بشكل سريع.

هذا إلى جانب ضرورة توظيف فرق عمل يكون الهدف منها المراقبة ومتابعة جميع العمليات التنفيذية بشكل شهري، مع ضرورة أن يقوموا بتقديم تقارير شهرية مُعدة ومُنفذة بالفعل.

وتأتي مبادرة التوظيف في قطاع النقل الجوي السعودي، على غرار ما قامت حكومة خادم الحرمين، بتوفيره من وظائف في قطاعات عدة مؤخرًا، مثل وظائف النيابة العامة وجامعة الملك فيصل.

بالإضافة إلى وظائف الحرس الوطني ووزارة الدفاع، علاوة على مجموعة من الوظائف قدمتها هيئة الجمارك السعودية في وقتٍ سابق.

الوزارة المسئولة عن العشرة آلاف وظيفة

وحول الوزارة المسئولة عن مبادرة الـ 10 آلاف وظيفة فهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع القطاعين سواء القطاع العام والقطاع الخاص، والهدف من هذا التعاون هو أن يتم توطين جميع الوظائف، وتتلخص هذه الوظائف في الآتي:

(وظيفة الطيار – وظيفة المشرفين – الوظائف التي تتعلق بقطاع النقل الجوي عمومًا – وظيفة المراقب الجوي – وظيفة منسقي ساحة الطيران – وظيفة تموين الطائرات – وظيفة المُضيف – وظيفة منسقي الخدمات الأرضية – الوظيفة الخاصة بمناولات الشحن والعفش والركاب).

شروط القبول في وظائف الطيران المدني 1442

هناك مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني حتى يتم قبول الشخص في الهيئة العامة للطيران المدني وظائف ، وسنعرض لكم هذه الشروط مع المسميات الوظيفية:

أولًا: مدير التميز والجودة للمشاريع

يجب أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة الصناعية وفي هندسة الجودة، إلى جانب بكالوريوس في إدارة الأعمال فما فوق أي بكالوريوس أو ماجستير.

من الضروري أن يمتلك خبرة تزيد عن 7 سنوات في نفس المجالات أو مجالات مشابهة.

ثانيًا: مدير عام الشؤون الهندسية

من الضروري أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال الهندسة المعمارية أو في الهندسة المدنية.

أن يمتلك خبرة لا تقل عن 10 سنوات، مع ضرورة أن تتضمن خبرته العمل على مشاريع كبيرة وضخمة.

أما الشروط العامة للوظائف فهي تتلخص في الآتي:

يجب أن يكون الشخص حاصلًا على الجنسية السعودية أي مقيمًا في أراضي المملكة.

ضرورة أن يُجيد الشخص اللغة الإنجليزية سواء كتابة أو تحدث.

ينبغي أن يُجيد المتقدم استخدام البرامج الخاصة بالحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم في الوظائف

وبعد أن أطلعناكم، على الوظائف التي طرحتها هيئة الطيران المدني توظيف في السعودية، وتعرفنا على الشروط المطلوبة بحسب كل وظيفة، تأتي الآن الخطوة الأخيرة، للتقديم في وظائف الطيران المدني، وذلك من خلال الدخول إلى رابط الهيئة العامة للطيران المدني، واختيار الوظيفة المطلوبة، ومن ثم اتباع الإرشادات المبينة على الموقع.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن وظائف الطيران المدني 1442 من حيث المسميات الوظيفية والشروط الواجب توافرها في المتقدم وطريقة التقديم.