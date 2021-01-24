أسماء المرشحين والمرشحات على وظائف الحرس الوطني 1442 وموعد المقابلة الشخصية

الحرس الوطني يعلن عن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التي أعلنتها عنها وزارة الحرس الوطني بتاريخ 12/5/1442 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بالتعاون مع منظومة جدارة للتوظيف الحكومي، ودعا الحرس الوطني الأسماء المرشحة لشغل الوظائف المعلن عنها للرجال وللنساء، إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية وذلك في مدينة الملك عبد العزيز السكنية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/1442 من الساعة الـ 8.45 صباحاً وفق الشروط والمواعيد المحددة قرين كل متقدم ومتقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها في السابق من قبل الحرس الوطني.

الحرس الوطني يعلن أسماء المرشحين والمرشحات على وظائفها 1442 وموعد المقابلة الشخصية:-

أشارت وزارة الحرس الوطني بأنه يجب على المتقدمين المرشحين والمرشحات لشغل وظائف وزارة الحرس الوطني، ضرورة التأكد قبل حضور المطابقة والمقابلة الشخصية التأكد من إحضار الأوراق الآتية:-

أصل الهوية الوطنية ونسخة منها.

إحضار سيرة ذاتية باللغة العربية للمرشح والمرشحة لشغل الوظائف المعلن عنها.

الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة وفى حالة عدم الالتزام بالحضور سيعد ذلك تنازلاً عن الرغبة في الترشيح للوظائف المعلن عنها.

إحضار أصل وثيقة التخرج وأيضاً نسخة منها وأن يكون موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص وتاريخ التخرج والمعدل التراكمي.

يتم أرفاق معادلة التعليم العالي بالنسبة للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع أرفاق مفاتيح احتساب المعدل وإحضار السجل الأكاديمي ونسخة منه.

إحضار نسخة من شهادات الخبرة والدورات إن وجدت.

إحضار 3 صور حديثة ملونة مقاس 4 * 6

أسماء المرشحين والمرشحات لشغل وظائف الحرس الوطني 1442:-

يمكن معرفة الأسماء المرشحة لشغل وظائف الحرس الوطني 1442 وذلك من خلال الكشوفات الآتية:-

من جهة أخري فقد أكدت وزارة الحرس الوطني بأن من لم يجتاز المقابلة الشخصية، من المرشحين والمرشحات لشغل وظائف الحرس الوطني المعلن عنها سوف يتم استبعاده وترشيح الأعلى في النقاط من المتقدمين على شغل الوظيفة نفسها.