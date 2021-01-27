وظائف الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية 1442 // الإعلان عن وظائف هندسية والتقديم إلكترونياً

وظائف الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، من الموضوعات ذات البحث المرتفع عقب إعلان الهيئة عن وظائف شاغرة بعدد من التخصصات في منطقة الرياض، وجاء هذا الإعلان في ظل تنفيذ مبادرة توطين للوظائف بالسعودية، التي تم إطلاقها منذ أيام بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمباركة من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لتوفير 10 آلاف وظيفة لعدد 28 تخصص متنوع، فسوف نوضح لكم متابعينا الكرام تفاصيل الإعلان عن وظائف هيئة الطيران المدني، وموعد التقديم والرابط الإلكتروني للتقديم والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

أخصائي مشاريع أمنية.

مدير الحسابات العامة.

رئيس وحدة الحسابات الحكومية.

مدير الرقابة المالية.

محلل مخاطر أمنية.

مدير عام الشئون الهندسية.

مدير التميز والجودة للمشاريع.

أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية “في القانون، إدارة أعمال، محاسبة، شئون دبلوماسية، هندسة صناعية، اقتصاد، علوم سياسية”. أن يكون المتقدم لدية خبرات في الوظيفة المتقدم لها تتراوح بين عام و5 أعوام. إجادة التعامل مع الكمبيوتر ومختلف البرامج التقنية. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وظائف هيئة الطيران المدني 1442رابط التقديم لوظائف هيئة الطيران المدني في السعودية الشروط الواجب توافرها في المتقدمينموعد التقديم على وظائف الهيئة

يبدأ التقديم على الوظائف المطروحة من يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، حتي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2021.

هيئة الطيران المدني في السعودية

تهتم هيئة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، بتوفير العديد من الخدمات للمسافرين عبر الخطوط الجوية من وإلي السعودية، كما تهتم بتوفير وظائف للسعوديين في مختلف التخصصات، سواء بمقر الشركة أو من خلال الشركات المتعاونة مع الهيئة، ضمن رؤية المملكة لعام 2030 وتوطين الوظائف بالسعودية.