تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442 للتعيين على رتبة جندي أول – جندي عبر ابشر للتوظيف

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ننشر موعد تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442 بعد أن تم الإعلان عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بقطاع وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للعنصر النسائي للتعيين على رتبة جندي أول – جندي على وظيفة حراسة وأمن، أما عن المناطق التي سيتم التعيين بها، فسوف يتم تعيين المقبولات المتوفر لديهن شروط شغل الوظائف المعلن عنها في المناطق الآتية (الرياض – جازان – نجران – عسير).
وفور حلول الموعد المحدد لبدء استقبال طلبات التسجيل في الأفواج الأمنية للنساء 1442، فسوف تتيح منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني إمكانية التسجيل في الوظائف العسكرية مباشرةً دون الحاجة للتسجيل المسبق على المنصة، حيث يتم اتباع الخطوات العامة للسجيل فقط وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة، ومن ثم تقديم طلب التوظيف، ومن خلال موقع ثقفني نوفر شروط التقديم في وظائف الأفواج الأمنية للنساء، ومواعيد التسجيل والمؤهل العلمي المناسب.تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442
تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر التوظيف الإلكترونية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للعنصر النسائي للتعيين على رتبة “جندي أول -جندي” في المواعيد التالية:
- يبدأ التسجيل في الوظائف اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 17 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 30 يناير 2021م.
- ينتهي التقديم على الأفواج الأمنية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 22 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 4 فبراير 2021م.
حيث تستمر منصة ابشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية بالمملكة للقطاعات العسكرية في استقبال طلبات التسجيل من المواطنات الراغبات في التقديم ممن تتوافر ليهن شروط شغل الوظيفة على مدار ستة أيام.شروط التسجيل في الأفواج الأمنية 1442
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب في التقديم على الوظائف المعلنة لدى قطاع وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية 1442، حيث يمكنكم التعرف على شروط التقديم من خلال التالي:
- حصول المتقدمة على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم تفضيل صاحبة المؤهل الأعلى.
- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من كانت نشأتها مع والدها خلال خدمة الدولة خارج المملكة.
- توفر حسن السمعة والسلوك.
- ألا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت تقديم الطلب.
- تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.
- لا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماتها من إحدى المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سببٍ كان.
- ألا تكون موظفةً بأي جهة حكومية.
- ألا تكون المتقدمة متزوجةً من غير سعودي.
- اجتياز المتقدمة كافة الإجراءات واختبارات القبول.
- توفر المؤهل العملي والفني المطلوب للوظيفة المتقدمة عليها، إلى جانب مصادقة المؤهل العلمي من الجهة صاحبة الاختصاص.
- يتم التقديم على الوظائف من خلال منصة ابشر توظيف (jobs.sa) الإلكترونية.
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