شؤون الأفواج الأمنية رابط تسجيل وظائف جندي و جندي أول أبشر توظيف

شؤون الأفواج الأمنية تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في الوظائف الخاصة بشئون الأفواج الأمنية علي رتبة جندي ورتبة جندي أول من خلال أبشر توظيف وزارة الداخلية وذلك متاح للنساء فقط وشرط أن يكونوا حاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل الشهادة الثانوية وكان الإعلان تم التصريح عنه من الإدارة العامة للقبول المركزي من وكالة وزارة الداخلية السعودية فيما يخص وظائف عسكرية من قسم الشئون العسكرية وأعلنت أنه تم فتح باب القبول وفتح باب التسجيل في الوظائف فيما يخص الكادر النسائي علي أبشر توظيف ويتم التعيين علي رتبة الجندي ورتبة الجندي الأول ومهام الوظيفة تكون قائمة علي الأوامر الخاصة بالأمن والحراسة من وكالة شؤون الأفواج الأمنية هذا ما جاء من تصريح من وزارة الداخلية .

شؤون الأفواج الأمنية رابط التسجيل والتقديم علي الوظائف الخاصة برتبة جندي وجندي أول :-

من خلال رابط أبشر توظيف يتم الدخول والتسجيل فيما يتعلق بالوظائف في شؤون الأفواج الأمنية الذي سوف يتم التعيين في الوظائف علي مناطق بالمملكة العربية السعودية وهي مناطق الرياض ومنطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران وسوف يتم القبول وكذلك أستقبال الطلبات التي تخص القبول خلا الفترة التي تم تحديدها وتبدأ من يوم السبت القادم الموافق 30 يناير لعام 2021 ويبدأ التقديم في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السعودية وإلي يوم الخميس القادم الموافق 4 فبراير لعام 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السعودية .

رابط أبشر توظيف لعام 1442 هجرياً الذي يتم من خلاله التسجيل والقبول :-

من خلال رابط تسجيل الأفواج الأمنية عام 1442 هجرياً يتم التسجيل والقبول علي وظائف برتبة جندي ورتبة جندي أول وذلك كما جاء في الإعلان الذي تم التصريح به بشغل هذه الوظائف في المناطق داخل السعودية والمشار إليها سابقاً .

الشرط الأول للتقديم أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية وتستثني من هذا الشرط الذي كان والدها يقيم خارج البلاد لخدمة المملكة أو للعمل خارج السعودية . يجب أن تتميز التي ستتقدم للوظيفة بحسن السير والسلوك علي المستوي الشخصي . التقديم علي وظائف شؤون الأفواج الأمنية يكون ببطاقة هوية سارية في التوقيت الخاص بالتقديم . المتقدمة لوظيفة شؤون الأفواج الأمنية تكون حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك . يتم عمل الاختبارات للمتقدمة للوظيفة ويجب علي كل متقدمة أن تجتاز هذه الاختبارات . يجب علي المتقدمة للوظيف أن لا تكون قد سبق لها العمل في أياً من الجهات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية . يجب علي كل متقدمة وشرطاً أساسياً أن تكون متزوجة من سعودي الأصل في حالة أنها متزوجة. لأياً من النساء المتقدمات لوظيفة شؤون الأفواج الأمنية أن يكون طولها متناسب مع وزنها .

الشروط الخاصة بالتقديم علي الوظائف التي تبدأ من السبت القادم :-

شؤون الأفواج الأمنية وكما تم التصريح من وزارة الداخلية السعودية بأن باب التسجيل للوظائف يتم فتحه من يوم السبت القادم وحتي الخميس الأول من شهر فبراير الحالي لعام 2021 في التوقيتات التي تم الإعلان عنها والتي تبدأ صباحاً حتي موعد الغلق علي التقديم في الخميس الأول من فبراير صباحاً أيضاً فيجب علي كل من يتوفر لديهن الشروط المعلنة للقبول في الوظائف أن يتقدم للتسجيل في المواعيد المحددة علي منصة أبشر للتوظيف .