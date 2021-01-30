انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة ماستر كارد تعرف على الشروط وطرق التقدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ماستر كارد العالمية والعاملة بنظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة في مصر، وبسبب الإجراءات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا، سيتم عمل الاختبارات و المقابلات الشخصية من خلال الفيديو أو الهاتف، حيث أن معظم موظفين الشركة والعملين بمختلف البلدان يعملون من المنزل، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة ماستر كارد العالمية “Master Card”

Associate Managing Consultant, Advisors، ويشترط مؤهل علمي مناسب وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. Consultant, Advisors، ويشترط مؤهل عالى لا يقل عن بكالريوس أو ماجستير وخبرة سنة على الأقل. Summer Intern – Mastercard Data & Services x 9، تدريب صيفي لطلاب السنة قبل الأخيرة، تخصصات إدارة أعمال واقتصاد.

الشروط المطلوبة وطرق التقدم للوظائف :-

يشترط للراغبين الحصول على درجة علمية مناسبة لمجال العمل لا تقل عن درجة البكالوريوس أو الماجستير، وان يكون المتقدم يجيد اللغة الانجليزية إجادة تامة وخبرة لا تقل عن عام في مجال العمل، والقدرة على حل المشكلات.

وظائف آخري:

وقد أتاحت الشركة تدريب صيفي للطلاب “Summer Intern – Mastercard Data” في السنة قبل الأخيرة، للعمل بكبرى الشركات العالمية، حتى يكتسبوا الخبرات من خلال العمل على ارض الواقع، والعمل لمدة 8 أسابيع بداية من شهر يونيو وحتى أغسطس 2021، وذلك للتخصصات الأتية ” إدارة الأعمال والاقتصاد، وللتقدم للوظائف المعلنة وذلك من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة ماستر كارد“.